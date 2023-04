Les défaillances d’entreprises augmentent de 31 % dans le secteur auto au 1er trimestre Le niveau des défaillances d’entreprises est en progression 44 % au premier trimestre 2023, tous secteurs confondus (données Altares). Avec 618 procédures enregistrées sur la période (+ 30,9 %), le secteur du commerce et de la réparation de véhicules est également touché.

Le nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur commerce et réparation auto est en hausse de 30,9 % au premier trimestre 2023 en France.

Dans son dernier baromètre, le cabinet Altares fait était d’un total de 14 317 procédures collectives ouvertes au premier trimestre 2023, soit une augmentation de 44 % par rapport à la même période de l’an passé. L’accélération déjà observée sur le dernier trimestre de 2022 (12 256 procédures ; + 69 %) s’est donc confirmée, voire amplifiée en 2023. Au total, ce sont 10 730 liquidations judiciaires directes (+ 41,9 %), 3 280 redressements judiciaires (+ 49,9 %) et 307 sauvegardes (+ 39,5 %) qui ont été comptabilisés sur ces trois premiers mois.

Le nombre de défaillances recensées sur ce début d’exercice 2023 se situe dans la moyenne calculée par Altares sur les 25 dernières années. Il se révèle en revanche bien supérieur à la moyenne observée entre 2019 et 2023 (11 349 procédures). Après être tombée à un niveau historiquement bas en 2021, la sinistralité en France retrouve « son niveau de début 2018, proche de 2019 », selon Altares. A titre de comparaison, 14 146 défaillances avaient été relevées au premier trimestre 2019.

Media Image Image L'évolution du nombre de défaillances d'entreprises de 2012 à 2023. Altares

59 074 emplois menacés

« Ce début d’année 2023 est donc loin de signer un record de défaillances, toutefois la tendance historique de 2022 (+ 50 %) s’essouffle à peine (+ 44 %). Pire, le référentiel 2019 est déjà parfois dépassé, commente Thierry Millon, directeur des études Altares. C’est en particulier le cas pour les PME dont le nombre de défaillances (1 125) est désormais comparable au seuil de 2016. Les TPE ne sont pas épargnées, plus des trois quarts (77 %) sont immédiatement liquidées. Le nombre de liquidations directes (10 730) est ainsi au plus haut depuis 2017 ».

Selon Altares, plus de 59 000 emplois seraient menacés (dont 12 000 sur la seule société Orpea), soit le total le plus élevé observé pour un début d’année depuis plus de sept ans.

Media Image Image Selon Altares, près de 13 200 entreprises défaillantes comptent moins de 10 salariés. Altares

Secteur auto : 490 liquidations judiciaires directes

A l’image des derniers mois, l’augmentation du nombre de procédures ouvertes est un peu moins prononcée pour le secteur du commerce et de la réparation automobile. Celui-ci n’en reste pas moins touché avec un total de 618 défaillances au premier trimestre 2023, soit une progression de 30,9 % par rapport au T1 de 2022. Dans le détail, ce sont 490 liquidations judiciaires directes, 122 redressements judiciaires et 6 sauvegardes qui ont été ouvertes sur la période.