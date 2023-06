Les flux commerciaux de véhicules s’amenuisent entre l’Union européenne et le Royaume-Uni Selon les données de l’ACEA, la part des exportations de véhicules de l’Union européenne vers le Royaume-Uni a diminué ces trois dernières années, de même que la part des importations en provenance des usines anglaises. Le Royaume-Uni conserve sa position de premier marché à l’export pour l’Europe.

Dans une récente publication, l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) a analysé les flux commerciaux de véhicules (voitures neuves et d’occasion, utilitaires, camions et bus) entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Les données pour l’exercice 2022 révèlent qu’un plus de plus de 20 % des 6,3 millions de véhicules exportés par l'UE étaient destinés au Royaume-Uni.

Ce sont 1,3 million d’unités qui ont transité en direction du marché britannique depuis les usines européennes l’an passé. Il s’agit toujours du premier marché à l’export pour l’Europe, loin devant les États-Unis. Cependant, les chiffres démontrent que le poids de la balance commerciale entre les deux zones géographiques a diminué au cours des dernières années.

Le Royaume-Uni concentrait 30 % des exportations de l’UE en 2019

En 2022, ce sont 1 090 261 voitures particulières neuves qui ont été expédiées au Royaume-Uni, soit une part de 19,6 % des exportations mondiales du Vieux Continent (une voiture sur cinq). Ce volume a augmenté de 11,2 % par rapport à 2021 (980 114 unités), mais a accusé une baisse de 16,6 % par rapport à 2020 (1 307 320 unités).

À titre de comparaison, 1,86 million de VP avaient suivi le même chemin en 2019 et plus de plus de 2 millions (2,077 M) en 2017, pour un ratio de 30 % lors de ces deux exercices. Depuis 2020, le Brexit associé à la crise sanitaire a eu pour effet de réduire la part des exportations de voitures de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.

En valeur, les États-Unis devancent le Royaume-Uni

En 2022, les exportations mondiales de véhicules de l’UE ont représenté une valeur de 171,4 milliards d’euros (Md€), dont 30,6 milliards pour les produits expédiés vers le RU, soit une part de 17,9 %. Si l’on isole les voitures particulières neuves, la valeur des exportations vers le Royaume-Uni s’établit à 26,48 Md€ (+ 21,9 %). La valeur des automobiles exportées du Vieux Continent vers les États-Unis a été bien supérieure l’an passé (36,42 Md€).

L'UE pèse près de la moitié des exportations de véhicules électriques

Le Royaume-Uni est également le plus grand marché d'exportation pour les véhicules électriques à batterie fabriqués en Europe. Ainsi, l’étude de l’ACEA rapporte que plus d'une voiture particulière neuve sur dix fabriquée dans l'UE (part de 12,8 %) et exportée vers le Royaume-Uni en 2022 était équipée d'une batterie électrique. Au total, ce sont 139 237 VE qui ont traversé la Manche et la mer du Nord l’an passé, pour une valeur de 5,1 Md€ La part de l'UE sur le marché britannique des voitures électriques à batterie est passée de 44 % en 2019 à 47 % en 2022. Il est à noter que la part des voitures électriques à batterie en provenance de Chine sur le marché britannique est passée d'environ 2 % en 2019 à près de 32 % en 2022.

Le Royaume-Uni devancé par la Chine et la Turquie

Selon les données de l’ACEA, le Royaume-Uni a exporté 752 566 véhicules (voitures neuves et d’occasion, utilitaires, camions et bus) en direction de l’Union européenne en 2022, pour une valeur de 10,3 Md€. L’association rapporte que 62 % de tous les véhicules exportés du Royaume-Uni ont pris la direction de l'Union européenne l’an passé.

L’Europe a importé 440 724 voitures particulières neuves en provenance du RU l’an passé (+ 8,4 %), soit une part de 13,6 % de ses importations totales, contre 17,6 % en 2019 ou encore 23,3 % en 2017. Il s’agit de son troisième partenaire mondial derrière la Chine (521 881 exemplaires) et la Turquie (452 056 ex.), alors qu'il était encore le premier en 2020.

Stellantis, Nissan, JLR… ces constructeurs bien implantés au Royaume-Uni

Les groupes Stellantis (à Luton et Ellesmere Port), BMW (Mini ; Cowley), Nissan (Qashqai, Juke, Leaf ; Sunderland), Jaguar Land Rover (Halewood, Castle Bromwich et Solihull) ou encore Toyota (Corolla, Suzuki Swace ; Burnaston) produisent au Royaume-Uni des véhicules qui alimentent le marché européen.