Les groupes Kroely, Bodemer, Emil Frey et Maurin rejoignent le réseau de la marque BYD Le constructeur automobile chinois BYD, qui vise une centaine de points de vente en France à l'horizon 2025, va confier la vente de ses voitures électriques aux groupes Kroely, Bodemer, Emil Frey et Maurin. D’autres nominations devraient se concrétiser dans les prochains jours.

Le premier point de vente BYD a été ouvert dans le centre de Paris par le groupe Bymycar en octobre 2022.

Le constructeur chinois BYD a profité d’un évènement organisé à Aix-en-Provence, synonyme de lancement officiel en France, pour lever le voile sur sa stratégie de distribution des années à venir. « La France étant l'un des pays les plus importants de l'industrie automobile européenne et les clients français étant très ouverts d'esprit vis-à-vis des véhicules à énergies nouvelles, BYD mettra en place un véritable réseau de distribution partout en France », informe la marque.

En complément du groupe Bymycar (Cosmobilis), nommé distributeur en septembre 2022 et qui a ouvert les deux premières concessions à Paris, la vente et l’après-vente des voitures électriques de BYD seront assurées par les groupes Kroely et Bodemer. Le premier, qui commercialise les marques Mercedes-Benz, Smart et Porsche, va ouvrir au troisième trimestre 2023 des sites à Strasbourg, Metz, Nancy et Mulhouse. Le second, distributeur Renault, Nissan et Alpine, va représenter la marque chinoise à Rennes au troisième trimestre. Mais d’autres ouvertures sont déjà programmées.

Emil Frey et Maurin seront aussi de la partie

Le constructeur informe que les groupes Emil Frey France (via son réseau Autosphere) et Maurin seront également des « partenaires importants dans le développement de la marque BYD » au cours des prochains mois. Ces quatre nouveaux opérateurs commenceront à recevoir des voitures en juin. Il convient de noter qu’aucun d'eux n’avait jusqu'alors de marque automobile chinoise dans son portefeuille.

« La mise en place de partenariats avec des distributeurs soigneusement sélectionnés en France fait partie intégrante de la conviction de BYD qu’il est préférable de s’implanter localement avec des acteurs qui ont une connaissance du marché. Cela permettra de fournir un service de qualité, plus complet et plus efficace aux clients. Tous les partenaires français ont fait leurs preuves en matière d'expertise dans le domaine des véhicules électriques, et ils disposent de ressources de premier plan pour soutenir l'expansion des véhicules électriques », expose la marque chinoise.

Dix investisseurs nommés à fin 2023

Celle-ci annonce la création de 15 à 20 points de vente et après-vente en France en 2023. BYD prévoit de s’appuyer sur dix groupes de distribution pour couvrir les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne et Normandie, ainsi que les départements de la Gironde, des Hautes-Pyrénées et des Alpes-Maritimes. D’autres distributeurs devraient être nommés à l’issue de l’opération organisée à Aix-en-Provence.

BYD vise une centaine de concessions en 2025. La marque chinoise a immatriculé ses premiers modèles en France au mois de mai 2023 (62 unités).