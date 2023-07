Les groupes Mery et Panel opèrent un rapprochement et rachètent la concession BMW du Mans Les groupes de distribution Mery et Panel, qui distribuent les marques BMW et Mini sur des territoires contigus, ont décidé d’amorcer un rapprochement opérationnel en 2023. Les deux acteurs se sont notamment associés à 50-50 pour racheter la concession du Mans au groupe Legrand.

Dans un communiqué envoyé le 5 mai dernier, le groupe Legrand annonçait la cession de ses concessions BMW-Mini du Mans, de Laval et d'Alençon à trois opérateurs distincts : Amplitude Investissements (Mery), Pautric et GCA. Dans les faits, l’affaire du Mans va être rachetée à 50-50 par Amplitude Investissements, dirigé par Christian Mery et ses deux associés Bruno Geslin et Lionel Nys, et le groupe Panel, présidé par Antoine Sabrié. Cette acquisition devrait être conclue en fin d’année 2023.

La concession de la Sarthe sera exploitée sous l’enseigne Amplitude Le Mans en raison de la proximité des sites détenus par Christian Mery à Tours et Blois.

Rapprochement opérationnel, puis capitalistique

Cette acquisition marque le rapprochement entre les deux opérateurs des réseaux BMW, Mini et BMW Motorrad. Le groupe dirigé par Christian Mery est implanté à Orléans, Montargis (Loiret), Tours (Indre-et-Loire) et Blois (Loir-et-Cher), tandis que le groupe Panel est présent à Melun, Fontainebleau (Seine-et-Marne), Sens et Auxerre (Yonne). « Nous procédons actuellement aux rapprochements de nos organisations et les préparons aux défis à venir », confirme Antoine Sabrié. Qui précise : « Il s’agit d’abord en 2023 d’un regroupement opérationnel, qui deviendra un rapprochement capitalistique à l'horizon 2026. »

Le groupe Mery en chiffres (2022)

181,8 M€ de CA

2 459 véhicules neufs (1 292 BMW, 641 Mini et 526 BMW Motorrad)

2 792 occasions

200 collaborateurs

Le groupe Panel en chiffres (2021)

80 M€ de CA

1 078 VN, dont 715 BMW et 363 Mini

876 VOP

128 motos

105 collaborateurs

Prise de participation dans le groupe Levôtre

Par ailleurs, Antoine Sabrié est entré en fin d’année 2022, de façon minoritaire, dans le capital du groupe Levôtre (Héli-Motors et Héli-Drive). Dirigé depuis août 2022 par Christian Coulot, ce dernier distribue les marques BMW et Mini à Clermont-Ferrand, Vichy et Montluçon. « Le capital n’a pas vocation à évoluer, mais ce rapprochement permet d’envisager le montage de projets en commun », informe Antoine Sabrié.

Ces montages ne sont pas nouveaux dans le réseau BMW-Mini, puisque le groupe GCA a racheté en 2022 les sites de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne (Vendée) et de Niort (Deux-Sèvres) dans le cadre d'une association avec la famille Guénant, qui reste actionnaire au sein de ces affaires.