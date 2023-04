Les livraisons des marques automobiles chinoises en Europe ont plus que doublé en 2023 Selon les chiffres de la société Jato, les marques chinoises ont immatriculé 56 780 voitures neuves en Europe au premier trimestre 2023, soit plus du double par rapport à la même période de l’an passé. Quatorze marques et 35 modèles distincts sont actuellement commercialisés dans le continent.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le constructeur chinois BYD prévoit de lancer cinq voitures en Europe en 2023. DR

Selon les données publiées par Jato, il s’est immatriculé 3 220 805 voitures neuves au premier trimestre 2023 dans l'Europe des 27* (+ 17 %). Dans cet ensemble, les marques automobiles chinoises ont représenté un volume de 56 780 voitures neuves, soit un bond de 106,2 % par rapport à la même période en 2022 (27 533 unités). Ce volume intègre les automobiles du groupe chinois Chery, badgées en Europe du logo du constructeur italien DR Automobiles. En revanche, il n’inclut pas ceux des marques sino-suédoises Polestar et Lynk&Co, qui appartiennent au constructeur Geely (au même titre que Volvo).

À lire aussi Marques chinoises. Une influence grandissante en Europe qui se traduit dans les…

Le chiffre : 1,8 % À fin mars 2023, la part de marché des marques chinoises en Europe se situe autour de 1,8 %.

Premières livraisons pour Leapmotor, Ora et Wey

Au total, quatorze marques sont commercialisées dans le Vieux Continent, soit seulement une de plus qu’au premier trimestre de 2022 : Aiways, BYD, DFSK-Seres (Dongfeng), DR Automobiles (Chery), Hongqi (FAW), Jac (Jac Motors), Leapmotor (Zhejiang Leapmotor Technology), Maxus (SAIC), MG Motor (SAIC), Nio, Ora (Great Wall), Skywell, SWM (Brilliance) et Wey (Great Wall).

Toutes trois représentées lors du Mondial de l’automobile de Paris en 2022, les marques Leapmotor, Ora et Wey se sont ajoutées dans les statistiques de ce début d'année, tandis que Haval et Xpeng n’y apparaissent plus.

À lire aussi Ces pays d'Europe où les marques chinoises vendent le plus

Une arrivée en ordre dispersé

D'après les données de Jato, ce sont 35 voitures de marques chinoises qui ont été immatriculées au premier trimestre 2023 en Europe, contre 26 l’an passé. Certains de ces modèles, qui ont été lancés récemment sur le continent, représentent encore des volumes faméliques. Ainsi, 22 de ces 35 autos, qui sont principalement des SUV, ont cumulé moins de 200 immatriculations en ce début d’année.

Sur ces 56 780 voitures neuves chinoises immatriculées en Europe, 44 585 émanent du seul constructeur MG Motor, soit une proportion de 78 %. La marque du groupe chinois SAIC a une longueur d’avance sur les autres prétendants venus de l'empire du Milieu. On peut notamment s’interroger sur la pérennité en Europe d’acteurs tels que Hongqi, Jac, Skywell ou SWM, qui ont livré moins de 100 autos en 2023 sur quelques marchés.

Top 5 des voitures chinoises en Europe au 1er trimestre 2023

MG HS-EHS : 13 320 exemplaires (+ 63 %)

MG4 : 12 720 ex.

MG ZS : 11 830 ex. (+ 46 %)

DR 5.0 : 3 812 ex. (+ 711 %)

DR4/EVO4 : 2 928 ex. (+ 110 %)

À lire aussi Mondial Paris 2022. Les Français ne veulent pas acheter chinois

Derrière MG Motor, le désert

En France, selon les données de NGC-Data®, seules quatre marques chinoises ont immatriculé des voitures neuves au premier trimestre 2023 : MG Motor (5 172 unités), Aiways (60), DFSK (59) et Leapmotor (25). Le constructeur BYD, qui a nommé le groupe Bymycar en octobre 2022 pour distribuer ses modèles, n’a pas encore livré de voitures en France. Le groupe chinois, qui a établi ses quartiers aux Pays-Bas, prévoit de lancer pas moins de cinq modèles en Europe et en France en 2023 (Atto 3, Han, Tang, Dolphin et Seal).

À lire aussi À quelle échéance les constructeurs chinois produiront-ils des autos en Europe ?

* Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède et Suisse.