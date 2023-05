Les mouvements dans les réseaux de distribution des marques FCA en avril 2023 Le constructeur Stellantis a fait état de plusieurs mouvements intervenus dans les réseaux de distribution des marques ex-FCA au cours du mois d’avril 2023. Le groupe Polmar se renforce avec Alfa Romeo et Jeep, tandis que Guillerminet entre dans les réseaux Fiat et Abarth.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Guillerminet a repris en mai 2023 la distribution des marques Fiat, Abarth et Fiat Professional à Bourg-en-Bresse. DR

Le constructeur FCA nous informe que la société Socadia (groupe Polmar) a été nommée distributeur pour les marques Alfa Romeo et Jeep à Rouen. L’entité dirigée par Jean-François Evrard les commercialise également à Caen (avec Fiat et Abarth).

Les deux marques du groupe Stellantis étaient commercialisées auparavant dans la ville par le groupe Hecquet (Création Automobiles). En 2021, celui-ci avait écoulé 53 Jeep et 7 Alfa Romeo à Rouen.

Le groupe Guillerminet entre dans le réseau Fiat

Depuis le 1er mai 2023, la société Bresse Automobiles Turinoises (groupe RX Automobiles) a arrêté ses activités de distributeur Fiat, Abarth et Fiat Professional à Montagnat (Ain), au sud de Bourg-en-Bresse. Dirigée par Nicolas Roux, l’entité représente les panneaux Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra, Audi, Kia et Mitsubishi dans l’Ain.

Les marques Fiat, Abarth et Fiat Professional sont commercialisées à Bourg-en-Bresse depuis le 2 mai par la société Mondial Autos, détenue par Marion Guillerminet. Le groupe familial est déjà présent dans le département avec la marque Opel (Péronnas).

Emil Frey ferme à Maubeuge

A Maubeuge (Nord), le constructeur nous apprend que le groupe Emil Frey (Motorcar Nord By Autosphere) a cessé de représenter les panneaux des marques Fiat, Abarth et Fiat Professional.

Enfin, dans les Vosges, le groupe Car Avenue a transféré ses activités Jeep, Fiat et Fiat Professional (BSA Automobiles) de la commune de Sainte-Marguerite à Saint-Dié-des-Vosges, où il distribue également les marques Citroën et Opel. L’opérateur avait racheté ces sites en 2022 à JMJ Automobiles, qui les avait lui-même repris quelques mois plus tôt à Claude Chopot.