Les mouvements dans les réseaux de distribution des marques FCA en mai 2023 Le groupe Sima (Mariscal) a cédé ses affaires Fiat, Fiat Professional et Abarth d’Arras à Luc Guidez et repris la distribution de ces mêmes marques à Maubeuge. Le groupe de Willermin quitte le réseau Alfa Romeo, tandis que plusieurs opérateurs ont cessé la distribution de Fiat Professional.

Benoît Landré Par

Le groupe Guidez a acté en mai la reprise des panneaux Fiat, Fiat Professional et Abarth à Arras.

Le constructeur confirme la reprise de la distribution des marques Fiat, Fiat Professional et Abarth à Arras (Pas-de-Calais) par le groupe Guidez. Cette opération avait été notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence en mars dernier. Le groupe Sima Holding (Mariscal) a donc cédé ses affaires FCA, mais aussi Citroën, à Luc Guidez dans la ville d’Arras.

En parallèle, l’entité dirigée par la famille Mariscal a été nommée concessionnaire pour les marques Fiat, Fiat Professional et Abarth à Maubeuge (Nord), où elle est déjà implantée avec Citroën, Peugeot ainsi que Hyundai. Ce développement fait écho à l'arrêt de l'activité de distributeur du groupe Emil Frey dans la ville, annoncé il y a quelques semaines.

De Willermin quitte le réseau Alfa Romeo

Le groupe Stellantis nous apprend la cessation d’activité du groupe de Willermin pour la marque Alfa Romeo dans les villes de Vitrolles (Étoile Méditerranée) et Valence (Étoile du Rhône). L’opérateur familial ne distribue plus la marque italienne mais continue de couvrir ces deux villes avec les panneaux Mercedes-Benz (VP, VUL et VI), Smart et Jeep (et MG à Valence).

Par ailleurs, les sociétés Melun poids lourd à Melun (Seine-et-Marne), Global Bus au Perray-en-Yvelines (Yvelines), Coquidé (S.P.L. Haute Picardie) à Estrées-Deniécourt (Somme) et le groupe Parot à Limoges (Haute-Vienne) ont cessé leur activité de distributeur de la marque Fiat Professional.