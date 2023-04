Les propositions de Mobilians pour pérenniser le VHU Alors que la loi Agec risque de remettre en cause l'équilibre financier des centres VHU avec la mise en place d'éco-organismes, les recycleurs de Mobilians (ex-CNPA) tirent la sonnette d'alarme et formulent huit propositions pour pérenniser le modèle économique de la filière.

Avec la promulgation en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec), les pouvoirs publics souhaitent « lutter contre toutes les différentes formes de gaspillage » et favoriser les pièces de réemploi. Derrière cet objectif noble se cache l’uniformisation des règles en matière de principe « pollueur-payeur » pour de nombreuses filières aussi variées que le tabac, les jouets, les matériaux de construction, ou encore « les voitures, camionnettes, véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et les quadricycles à moteur » réunis dans la même catégorie. Ainsi, les fabricants deviennent responsables de la gestion des déchets créés par leur filière via la création d’éco-organismes, seuls ou à plusieurs.

Or s’il s’agit d’une nouveauté pour de nombreux produits, la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) concernant les véhicules hors d’usage (VHU) existe en France depuis 2006. Et les centres agréés de traitement des VHU figurent déjà parmi les professions les plus réglementées. Face aux changements impliqués par la loi Agec, les recycleurs de Mobilians (ex-CNPA) s’alarment des conséquences pour leur modèle économique, alors que les 1 635 centres VHU sont majoritairement indépendants.

Un business convoité, qui pèse 500 millions

Aujourd’hui, la filière VHU pèse 500 millions d’euros, met hors de circulation 1,5 million de véhicules par an et 95 % de leur masse est réutilisée ou valorisée. Pour Patrick Poincelet, président de la branche des recycleurs de l’automobile chez Mobilians, « l’automobile est l’un des produits de consommation les plus recyclés » et la profession est « économiquement viable ». Alors que les centres agréés réalisent 35 à 50 % de leur chiffre d’affaires avec la vente de pièces détachées de réemploi, « 88 % des coûts de traitement des VHU sont actuellement supportés » par ceux-ci, contre 12 % pour les constructeurs automobiles, qui financent uniquement la collecte et le traitement des pneus usagers. Alors que « tout allait bien pour la filière », Patrick Poincelet estime que les professionnels du secteur « n’ont pas compris pourquoi les VHU avaient été inclus dans cette loi ».



Officiellement, l’un des buts recherchés consiste à mieux lutter contre la filière illégale, soit environ 500 000 véhicules par an. Mais Patrick Poincelet nuance ce chiffre en estimant à 400 000 le nombre de véhicules ne passant plus le contrôle technique exportés à l'étranger. Environ 100 000 VHU sont donc démontés illégalement il craint que les pouvoirs publics cherchent à faire reposer sur la filière la responsabilité de la lutte contre les trafics illégaux. De leur côté, les constructeurs automobiles, voués à mettre la main à la poche, chercheraient à récupérer une partie du business lucratif de la pièce de réemploi, dont les batteries des voitures électriques, au détriment des centres VHU qui perdraient alors une part importante de leur manne.

Risque de perte de traçabilité

Pour les recycleurs de Mobilians, la nouvelle organisation envisagée à partir de janvier 2024 pose plusieurs problèmes. L’obligation de passer des contrats via un appel d’offre avec un éco-organisme ou un système individuel (par exemple un constructeur qui ne souhaite pas s’allier à un concurrent), risque ainsi de laisser sur le carreau des centres VHU non retenus. De même, alors qu’il est aujourd’hui interdit de n’accepter que des VHU d’une seule marque, le projet actuel ne garantit pas qu’il en sera de même par la suite, ce qui poserait des distorsions de concurrence, voire des soucis logistiques anti-écologiques.

Mais surtout, une dissociation des destructions physique et administrative des véhicules risquerait une perte de traçabilité. Lors du passage au système SIV en 2009, Patrick Poincelet rappelle que 174 millions de cartes grises étaient en circulation pour seulement 35 millions de véhicules en réalité ! Enfin, la branche des recycleurs de Mobilians pointe l’absence de mention, dans la future réglementation, des pièces issues de l’économie circulaire produites par les centres VHU, au nombre de 8 à 11 millions par an. Idem pour la lutte contre les filières illégales, alors que c’est le principal argument invoqué pour la mise en place de cette nouvelle loi.



Le plan B proposé par Mobilians

En conséquence, Mobilians formule plusieurs propositions dans un livre blanc pour « conserver ce qui fonctionne dans la filière en l’adaptant aux évolutions de la REP ». L'une d'elle consiste à inscrire une obligation de pièces de réemploi, alors que seuls 839 centres sur 1 635 en produisent actuellement. Mobilians souhaite aussi permettre aux centres VHU agréés de conserver des approvisionnements directs, de leur laisser la main sur la destruction administrative, ou mettre en place des cahiers des charges techniques plutôt que des appels d’offres.

Par ailleurs, la filière souhaite la mise en place d’éco-organismes financiers non opérationnels. Ceux-ci seraient chargés de mettre en place des campagnes de communication auprès du grand public pour mieux faire connaître les filières légales de traitement des VHU, voire d’une prime au retour destinée à lutter contre les démontages sauvages.

Une figure de la défense des recycleurs

Patrick Poincelet a été réélu président de la branche des recycleurs de Mobilians le 17 mars 2022 pour un nouveau mandat de 4 ans. Président-fondateur de l’entreprise SPDO, située à Cramaille (02), il représente les intérêts des centres VHU depuis 2001. Sa première mission a consisté, jusqu’en 2003, à transposer en droit français la directive européenne 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage. Il indique que les relations avec les constructeurs « étaient déjà très tendues à l’époque ». Depuis, il n’a cessé de porter les intérêts de la filière au gré des évolutions de législation.