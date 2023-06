Les revenus des constructeurs automobiles atteignent de nouveaux records Au cours du premier trimestre 2023, les chiffres d’affaires des 16 principaux constructeurs automobiles mondiaux ont progressé de 19 % pour atteindre la somme record de 494 milliards d’euros. Dans le même temps, la croissance des ventes et des bénéfices ralentit.

Selon une étude publiée par le cabinet d’audit et de conseil EY, les revenus des 16 plus grands constructeurs automobiles mondiaux ont augmenté de 19 % au cours du premier trimestre 2023 pour atteindre un montant record de 494 milliards d’euros. Ceci alors que leurs ventes de voitures n’ont progressé que de 4 % sur la même période, et qu’elles ont même diminué de façon « significative » en Chine. Volkswagen se hisse en tête du classement sur les trois premiers mois de l’année avec un chiffre d’affaires de 76 milliards d’euros. Le constructeur allemand devance ainsi Toyota (68 milliards) et Stellantis (47 milliards).

Sur le plan de la rentabilité, les bénéfices des 16 constructeurs analysés ont également progressé (+ 6 %) mais de façon plus lente. Le groupe VW apparaît également en tête sur ce plan avec 5,7 milliards d’euros engrangés, devant Mercedes-Benz (5,5 milliards) et BMW (5,4 milliards). En revanche, c’est Mercedes-Benz et BMW qui affichent la marge la plus importante avec respectivement 14,7 % et 14,6 %. Ils se classent ainsi devant Kia (12,1 %) et Tesla (11,4 %), alors que ce dernier avait plutôt l’habitude de se classer premier. Notons toutefois que Stellantis et Renault ne sont pas comptabilisés sur le plan des bénéfices et de leur marge trimestriels, puisque les constructeurs n’ont pas communiqué sur ces points.

« L’époque des marges de rêve sera bientôt révolue »

« Pour la première fois depuis le début de l’année 2021, nous constatons des signes clairs de ralentissement des bénéfices, qui n’augmentent plus aussi rapidement que les revenus », analyse Constantin Gall, directeur des sujets mobilité pour l’Europe de l’Ouest au sein du cabinet EY. Ce dernier ajoute que « le marché se normalisera dans la mesure où la production montera en puissance ». Ce qui signifie que les constructeurs auront bientôt plus de mal à « faire passer des prix élevés » et à « renoncer aux remises ». Ainsi, ajoute-t-il, « l’époque des marges de rêve sera bientôt révolue ».

En complément, Peter Fuss, associé chez EY, précise que les constructeurs affichant une faible augmentation de leurs ventes sont également ceux qui affichent les marges les plus élevées. Au contraire, il analyse que chez Tesla, la forte croissance des ventes au premier trimestre (+ 36 %), s’est accompagnée d’une rentabilité nettement plus faible, puisque sa marge est passée de 19,2 % à 11,4 %.

Les ventes en Chine des constructeurs occidentaux en berne

Peter Fuss pointe un autre souci liée à la transition vers l’électrique. En effet, il affirme que « la plupart des constructeurs réalisent actuellement des bénéfices nettement plus élevés avec les moteurs à combustion qu’avec les véhicules électriques ». Comme les constructeurs seront obligés de se convertir à l’électrique au cours des prochaines années, ils doivent donc résoudre deux équations : comment augmenter leurs marges sur les véhicules électriques et comment diminuer leurs coûts ? L’associé chez EY s’attend donc à de nouvelles annonces de plans de réduction des coûts chez les différents constructeurs, s’ils ne veulent pas voir fondre leur rentabilité.

Enfin, les 16 constructeurs du panel retenu par EY ont vu leurs ventes en Chine dégringoler de 22 %. Tous ont vu leurs volumes plonger dans le rouge, à l’exception notable de Mercedes-Benz. Alors que les constructeurs chinois gagnent des parts de marché dans leur pays et que la poussée des modèles électriques rebat les cartes, les constructeurs occidentaux doivent ainsi, selon Constantin Gall, « répondre encore mieux aux besoins spécifiques de ce marché et en même temps ne pas laisser leur dépendance vis-à-vis de ce marché devenir trop grande ».