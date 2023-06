Les sites Internet des groupes de distribution accaparent toujours plus de leads VO Les derniers baromètres des leads réalisés par la société Carvivo montrent que les sites internet développés par les groupes de distribution automobile constituent une source de plus en plus performante pour capter et transformer les contacts pour l’achat de voitures d’occasion.

Leaders du marché des petites annonces de voitures d’occasion depuis de nombreuses années, les sites Leboncoin et La Centale ont représenté en 2022 plus de 59 % du volume de leads envoyés aux distributeurs clients de la société Carvivo (650 points de vente). Cependant, celle-ci révèle que le second infomédiaire a généré en avril 2023 un volume de contacts inférieur à celui provenant des sites des concessionnaires. Cette tendance confirme la montée en puissance des sites web développés par les groupes de distribution. Ces derniers récoltent les fruits de leurs investissements dans le digital couplés aux dépenses marketing.

Selon les chiffres du cabinet Kantar, le budget publicitaire du groupe Emil Frey destiné à accroître la notoriété de sa vitrine Autosphere a par exemple augmenté de 36 % en 2022 (23,6 M€) par rapport à 2021 et de 90 % sur la période 2019-2022.

Un lead sur cinq généré par les sites des concessionnaires est transformé

« Les groupes allouent de plus en plus à leur propre site web les budgets autrefois dépensés chez les infomédiaires, observe Michel Vongnarath, responsable marketing et relation client de Carvivo. Un groupe comme Eden Auto, par exemple, a acquis une dimension dans le Sud-Ouest qui est telle qu’il peut générer du trafic avec ses vitrines sans aller chercher du flux ailleurs. » Selon le baromètre des leads réalisé par Carvivo, les vitrines des concessionnaires ont généré 55 277 contacts en 2022, soit un bond de 41,4 % par rapport à l’année précédente (39 083). Dans le même temps, les sites des constructeurs, de reprises des VO et de certains infomédiaires ont perdu de leur influence.

Au-delà du volume, les données de Carvivo montrent une hausse du taux de transformation moyen des leads sur les vitrines des groupes de distribution. Ce taux a franchi la barre des 20 % en 2022, passant de 19,6 % à 20,2 % en un an. Il se situe dans la fourchette haute parmi les principaux canaux. Sans surprise, le meilleur taux de 36,9 % concerne les leads générés directement au sein des showrooms.

Heycar progresse en influence et doit gagner en performance

Il convient enfin de noter que la vitrine Heycar, lancée fin 2021 par les groupes Renault, Volkswagen et Daimler, s’est hissée dans le top 10 des sources de contact pour l’achat de VO chez les concessionnaires. « Heycar se positionne même autour du top 5 sur ce premier semestre 2023, informe Michel Vongnarath. Dorénavant, l’enjeu pour la société est d’augmenter le taux de transformation, la qualité de traitement des leads et de trouver un modèle économique rentable, car elle a enregistré un nombre d’annonces important grâce à sa gratuité. »