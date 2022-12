Les ventes de véhicules électriques et hybrides en mars 2021 En mars 2021, 30 712 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés en France, dont 15 592 voitures électriques. Sur ce dernier créneau, la Tesla Model 3 s'impose en tête du classement devant les Peugeot e-208 et Renault Zoé.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos En mars 2021, la Tesla Model 3 était la voiture électrique la plus vendue en France, devant la Peugeot e-208 et la Renault Zoé Adrien Cortesi

Selon les chiffres de l’Avere France, 30 712 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés en mars 2021, soit + 297 % par rapport à mars 2020 mais cette comparaison n’est pas signifiante vu que le marché s’écroulait l’an dernier à cause du premier confinement.

Dans le détail, 15 592 voitures électriques ont été écoulées en mars 2021, soit 30 489 unités sur l’ensemble du premier trimestre, soit une évolution de + 18 % par rapport à la même période troublée de l’année dernière. De façon plus anecdotique, seulement 975 véhicules électriques utilitaires ont été immatriculés en mars, soit 2 821 sur le premier trimestre. Quant aux modèles hybrides rechargeables, 14 145 unités ont été vendus, soit un total de 31 461 sur les trois premiers mois de l’année.



La Tesla Model 3 en vedette

En matière de voitures 100 % électriques, qui représentent une part de marché de 8,5 % dans le segment du VP, la Peugeot e-208 (1 667 unités en mars) s’est faite détrôner par la Tesla Model 3, qui s’est écoulée à 4 524 unités. Renault Zoé (1 519 unités), Renault Twingo (1 114 unités) et Fiat 500 (838 unités) complètent le top 5. À noter que 59 % des acquéreurs sont des particuliers et que les 10 modèles plus populaires s’accaparent 79 % du marché, les 21 % restants étant partagés entre 39 autres modèles.

Chez les utilitaires électriques, Renault s’octroie les deux premières places en mars grâce aux Kangoo (426 unités) et Zoé (135 unités), devant la Peugeot e-208 (72 unités), le Goupil G4 (61 unités) et le Citroën e-Jumpy (49 unités). Pour l’instant, l’électrique ne constitue que 2 % du marché des utilitaires et les 10 premiers modèles représentent 90 % du marché.

Enfin, les SUV dominent largement le créneau des hybrides rechargeables puisqu’ils représentent 9 modèles du top 10, la Renault Mégane étant la seule exception à la règle. Les Peugeot 3008 (1 571 unités), Renault Captur (1 158 unités) et Citroën C5 Aircross (821 unités) montent sur le podium devant les Mercedes GLC (778 unités) et DS 7 Crossback (605 unités).