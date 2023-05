Les ventes du groupe Renault dans le monde plus que jamais portées par l’Europe Les ventes mondiales de véhicules neufs de Renault Group affichent une progression de 15,9 % à fin avril 2023, à périmètre comparable (sans la Russie). La croissance du constructeur au losange a été surtout soutenue par ses performances en Europe (+ 29,1 %), qui représente 70 % de ses ventes.

Voir les photos Le groupe Renault a commercialisé 708 400 véhicules neufs dans le monde sur les quatre premiers mois de 2023. Renault

Le groupe Renault a retrouvé le chemin de la croissance en 2023. A périmètre équivalent, ses ventes mondiales ont enregistré une progression de 22,3 % en avril, totalisant 173 768 unités (VP + VUL). Au cumul des quatre premiers mois, le constructeur affiche une hausse de 15,9 %, avec 708 400 véhicules commercialisés dans le monde (+ 97 368 unités). Renault Group fait mieux que le marché automobile mondial, qui augmente de 9,4 % sur la période, à 27,37 millions de véhicules. Le constructeur français s’adjuge une part de marché de 2,6 %, soit un léger gain de 0,2 % par rapport à la même période de l’an passé.

Avec les ventes en Russie, un bilan équilibré

Cette croissance à deux chiffres doit être cependant relativisée. En effet, la variation a été calculée par rapport à un volume de 2022 (611 032 unités) qui n’inclut pas les ventes réalisées par le groupe en Russie (et dans plusieurs autres pays de la zone Eurasie). Pour rappel, Renault a arrêté ses activités dans le pays en mai 2022.

L’an passé, à fin avril, le constructeur avait commercialisé un total de 706 302 véhicules neufs, dont 85 841 en Russie. Ainsi, à périmètre constant, les ventes de Renault Group n’enregistrent plus qu’une légère hausse de 0,3 %. Par rapport à la même période en 2021 (897 876 unités), elles accusent même une chute de 21,1 %. Il y a deux ans, le constructeur au losange représentait une part de marché de 3,3 % au niveau mondial.

Les ventes mondiales du groupe Renault par marques à fin avril 2023

Renault : 472 986 unités

Renault Korea Motors (RKM) : 8 709

Dacia : 224 551

Eveasy : 1 349

Alpine : 799

Mobilize : 6

La France pèse un quart des ventes mondiales de Renault Group

La dépendance de Renault Group à l’Europe s’est fortement accentuée en 2023 dans ses performances commerciales. Le constructeur y a écoulé 499 252 véhicules neufs à fin avril (+ 29,1 %), ce qui représente une part de 70,5 %. A titre de comparaison, le Vieux Continent ne représentait que 55 % de ses volumes à la même période en 2022 et 51,5 % à fin avril 2021. La France a pesé près d’une vente sur quatre (part de 24,2 %) pour le groupe. L’Italie et l’Allemagne sont les deux autres principaux marchés pour le constructeur en Europe.

Media Image Image La marque Dacia représente près d'un tiers des ventes mondiales du groupe Renault à fin avril 2023. Thomas ANTOINE

A l’international, les ventes de Renault Group accusent une baisse de 6,7 % au cumul des quatre premiers mois de 2023 (- 34,5 % à périmètre constant), à 209 148 unités. La zone Eurasie, Afrique et Moyen-Orient a cumulé 93 315 unités, devançant l’Amérique Latine (80 401 ventes) et la zone Asie Pacifique (35 432). Dans cette dernière, les ventes de véhicules neufs du groupe Renault enregistrent une chute de 34,6 %.

Le groupe Renault porté disparu en Chine

En dehors de l’Europe, la Turquie est le premier marché pour Renault (48 293 ventes), devant le Brésil (34 463) et l’Inde (19 336). En Chine, le constructeur français n’a vendu que 1 349 véhicules neufs à fin avril, subissant une chute de 41,4 %. Le groupe n’y livre plus de véhicules utilitaires depuis près d’un an dans le cadre de sa coopération avec Brilliance (Jinbei Huasong), tandis que les volumes de la marque Eveasy (les 1 349 unités) chutent de 41,4 %. La présence du groupe français dans le premier marché automobile mondial ne tient plus qu’à un fil.

En 2022, le groupe Renault avait commercialisé un total de 2 051 174 véhicules neufs dans le monde, accusant une baisse de 5,8 %.