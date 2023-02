L'Etat devient le premier actionnaire de Valeo Bpifrance annonce une prise de participation de 5,2% dans le capital de Valeo. Avec les 2,14% détenus par la Caisse des dépôts, l'Etat français devient le premier actionnaire de Valeo (7,34%).

Par Alexandre Guillet

Voir les photos Après avoir présenté de solides résultats pour le premier trimestre 2019, le groupe Valeo officialise la montée de Bpifrance au sein de son capital

En mars 2019, Bpifrance avait annoncé être entré au capital de Valeo à hauteur de 2,99% et la participation passe à 5,2%, via l’acquisition de nouvelles actions sur le marché. Avec les 2,14% détenus par la Caisse des dépôts, l'Etat français devient le premier actionnaire de Valeo (7,34%), devant le fonds américain Harris (5,99%).



Bpifrance avait déjà été actionnaire de l’équipementier. Entrée au capital du groupe au cœur de la crise de 2009, la banque s'en était progressivement désengagée entre 2014 et 2016. « Nous avions cédé nos parts à un pic de marché, avec des très belles performances financières. Nous avons décidé d'y revenir, profitant d'un creux de marché », souligne Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, avant d’ajouter : « Avec cette participation au capital de Valeo, Bpifrance affirme sa confiance dans la stratégie de la société, axée sur l'innovation, dans un marché automobile en pleine mutation ».



« Nous nous réjouissons de compter de nouveau Bpifrance parmi nos actionnaires institutionnels de long terme pour nous accompagner durablement dans notre développement », déclare de son côté Jacques Aschenbroich, président directeur général de Valeo, tout en ajoutant : « Le Conseil d'administration soutiendra la nomination dans les prochaines semaines d'une personnalité choisie en commun avec Valeo pour représenter Bpifrance qui siègera au conseil ».



Rappelons que Valeo a présenté de solides résultats pour le premier trimestre 2019, contenant la baisse de son chiffre d'affaires à 1% sur un marché automobile mondial au recul bine plus marqué. Le chiffre d'affaires s’est établi à 4,84 milliards d'euros, dont 85% pour les activités de première monte. La répartition des clients de première monte reste équilibrée : 32% du chiffre d'affaires via des clients asiatiques (stable), 30% via les constructeurs allemands (+1 point), 19% avec des américains (+1 point) et 14% par le biais des français (-1 point). « Face à un environnement économique et géopolitique particulièrement instable, nous poursuivons la mise en œuvre du plan de réduction de nos coûts et de nos investissements et nous confirmons nos objectifs 2019 », a rappelé Jacques Aschenbroich.