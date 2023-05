Location longue durée. ALD Automotive finalise le rachat de LeasePlan Le loueur de longue durée ALD, filiale de la Société Générale, annonce avoir finalisé le rachat de son concurrent néerlandais LeasePlan, pour un montant de 4,8 milliards d’euros. Ce rachat permet à ALD de devenir un leader d'envergure mondial, à la tête d'une flotte de 3,3 millions de véhicules.

Par Robin Schmidt

Le loueur ALD Automotive, filiale de la Société Générale, confirme avoir réalisé avec succès l’acquisition de 100 % du capital de LeasePlan, pour un montant total de 4,8 milliards d’euros. La Commission européenne avait donné, quelques mois plus tôt, son feu vert à ALD pour le rachat de son concurrent néerlandais, sous réserve que les deux sociétés se séparent de certaines de leurs activités. L’acquisition de LeasePlan va permettre à la filiale de la Société Générale de créer un groupe d'envergure mondial, spécialiste de la location de longue durée.

« Cette acquisition permet d’allier les forces de deux leaders de l’industrie bénéficiant d’expertises très complémentaires pour créer un nouvel acteur de la mobilité, idéalement positionné pour accompagner la transformation du secteur », a indiqué ALD dans un communiqué. Qui poursuit : « En unissant leurs forces, ALD et LeasePlan ouvriront la voie vers la neutralité carbone et continueront à façonner la transformation digitale du marché. »

Une flotte de 3,3 millions de véhicules présente dans 44 pays

Avec le rachat de LeasePlan, ALD se retrouve désormais à la tête d'une flotte d'environ 3,3 millions de véhicules dans 44 pays. La nouvelle entité compte 15 700 salariés pour couvrir toutes les catégories de clients, des particuliers jusqu’aux grandes entreprises. ALD entend également réaliser de nombreuses économies d'échelle, grâce à « des synergies annuelles de 440 millions d'euros », après l’intégration qui s’effectuera progressivement jusqu'en 2025.

Ce nouveau géant de la location longue durée sera dirigé par Tim Albertsen, qui conserve son poste de directeur général d'ALD. Ce dernier sera entouré de John Saffrett, nommé directeur général délégué, et de Berno Kleinherenbrink, au poste de directeur général adjoint, tandis que 13 autres personnes feront également partie du comité exécutif d’ALD. Tex Gunning, le directeur général de LeasePlan, a quant à lui démissionné de ses fonctions et quitte l’entreprise après plus de six ans passés à la tête du loueur néerlandais. « Cette journée est historique pour ALD et LeasePlan car elle marque le commencement d’une nouvelle ère pour la mobilité. Nos équipes sont pleinement engagées pour créer le leader mondial de la mobilité durable et créer de la valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes. Nous sommes tous impatients de commencer cette nouvelle aventure ensemble », a commenté Tim Albertsen.

Un marché en plein essor

En plein essor, le marché de location de longue durée constitue désormais un enjeu majeur pour les acteurs bancaires. Crédit Agricole Consumer Finance a par exemple récemment conclu un partenariat avec Stellantis, dans le but de créer une coentreprise spécialisée dans le secteur de la LLD. Avec Leasys, ces deux partenaires convoitent désormais le podium sur le marché de la LLD en Europe, avec l'ambition d'atteindre une flotte d'un million de véhicules d'ici à 2026.

De son côté, Arval affiche également des objectifs ambitieux. Après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1,25 milliard d'euros en 2022, la filiale de BNP Paribas vise désormais une flotte de 2 millions de véhicules d'ici à 2025.