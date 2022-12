LS Group entre chez Porsche et reprend l'écurie IMSA Performance Le groupe de distribution automobile dirigé par Édouard Schumacher s'est positionné pour racheter les concessions Porsche de Caen et Rouen, appartenant à la société IMSA. L'opération englobe aussi la reprise des activités de l'écurie de course automobile IMSA Performance, basée en Normandie.

LS Group est en passe de rajouter une marque automobile emblématique à son portefeuille. Distributeur Alpine, Maserati, Lamborghini, McLaren et Bugatti en Île-de-France, l’entité dirigée par Édouard Schumacher va prochainement faire son entrée dans le réseau Porsche. Le groupe a notifié auprès de l’Autorité de la concurrence son intention d’acquérir les concessions de Caen et de Rouen appartenant à la société IMSA (Innovation mécanique et service automobile). L’opération englobe également le centre Porsche Classic de Saint-Jean-du-Cardonnay (Seine-Maritime), ouvert en 2016, ainsi que l’écurie IMSA Performance. L’ensemble a représenté un chiffre d’affaires de près de 52 millions d’euros en 2021. L’Autorité de la concurrence précise que cette opération devra être réalisée au plus tard le 30 septembre 2022.



IMSA Performance fait briller Porsche sur les circuits

Spécialiste Porsche, Raymond Narac a créé la société IMSA en 1996, près de Rouen. Cinq ans plus tard, il fonde l’écurie de course automobile IMSA Performance. Dans cette aventure, il est rejoint en 2003 par Franck Rava, qui prend en main l’activité compétition. L’écurie a remporté de nombreux trophées en catégorie GT au volant de Porsche modernes et classiques. L’entité IMSA Performance propose également des prestations de coaching et de pilotage, des ateliers de réparation, la vente de pièces et de véhicules (sport, modernes ou classiques), ainsi qu’un service de gardiennage. Il s’agit donc d’activités totalement nouvelles qui s’ouvrent pour LS Group.

Une « diversification » originale pour LS Group

Avec Porsche, l'opérateur va ajouter une 23e marque à son portefeuille. Il va également renforcer sa position en Normandie, puisqu’il est à ce jour présent dans la Manche avec Renault et Dacia. Classé à la 13e place de notre top 100 des groupes de distribution, LS Group a engrangé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros en 2021. Il a commercialisé un volume de 32 000 véhicules neufs et 20 500 occasions (dont 11 700 à particuliers).



Les nouveaux entrants dans le réseau Porsche ont été plutôt rares au cours des dernières années. Il s’agit du réseau de distribution qui compte le plus petit nombre d’investisseurs (20 au 1er janvier 2022). La marque allemande s’appuie sur 39 points de vente en France, dont 5 en propre.



