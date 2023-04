LS Group nomme Serge Pietri (ex-RRG) à la tête des opérations en France Pour renforcer sa structure managériale, LS Group a décidé de créer une nouvelle direction générale en charge des opérations pour ses établissements français. Son patron Édouard Schumacher a nommé à ce poste Serge Pietri, actuel directeur des opérations France chez Renault Retail Group.

Franck Boittiaux

Voir les photos Le 2 mai 2023, Serge Pietri deviendra directeur général en charge des opérations pour les établissements français de LS Group. LS Group

Sur LinkedIn, Édouard Schumacher, directeur général de LS Group, annonce un remaniement de sa structure managériale. À partir du 2 mai 2023, le groupe de distribution automobile aura une nouvelle direction générale en charge des opérations de ses établissements français, avec Serge Pietri aux manettes. En 2021, LS Group avait également recruté Benoît Alleaume, ancien directeur du réseau Renault.

Ayant débuté sa carrière il y a une quarantaine d’années en tant que carrossier et mécanicien dans un garage Citroën de l’Essonne, Serge Pietri évoluait au sein du groupe Renault et de sa filiale de distribution Renault Retail Group depuis 1994. Entré comme vendeur VN/VO, il a progressivement gravi tous les échelons jusqu’à occuper, depuis 2019, son actuel poste de directeur des opérations France de RRG.

Poursuivre le développement de LS Group

Édouard Schumacher affirme avoir « pleinement confiance dans les valeurs, l’expertise et la vision » de Serge Pietri, qu’il connaît « depuis de nombreuses années ». Ceci afin de « permettre à LS Group de continuer son développement et préparer son avenir ».

« Notre taille, la diversification de nos périmètres et les défis croissants de nos métiers nécessitent de faire évoluer notre organisation, notre pilotage et notre encadrement », ajoute Édouard Schumacher. À noter que le dirigeant de LS Group a rédigé son poste LinkedIn dans trois langues différentes : français, anglais et italien. Un signe annonciateur d’un futur développement à l’international ?