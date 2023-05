LS Group se développe à l’international avec les concessions Renault RRG de Rome Edouard Schumacher vient d’officialiser le développement de LS Group à l’international, avec un premier pas en Italie. Le groupe de distribution automobile s’apprête en effet à reprendre à RRG les concessions Renault de Rome. L’opération concerne concerne trois établissements.

Voir les photos Le premier pas de LS Group à l'international se concrétise en Italie avec la reprise des concessions Renault RRG de Rome. RRG Italie

« Une nouvelle histoire d’amour. » C’est ainsi qu’Edouard Schumacher présente, en italien dans le texte, la première incursion de LS Group à l’international, plus précisément de l’autre côté des Alpes. Le dirigeant du groupe de distribution automobile vient en effet d’annoncer officiellement, sur LinkedIn, que l’équipe de Renault RRG Rome allait « rejoindre LS Group dans quelques jours ».

L’opération, qui doit se concrétiser d’ici à fin mai, portera sur trois sites de l’agglomération romaine, les derniers gérés par RRG en Italie. Elle concerne un site principal, situé au nord-est de la ville, qui représente les marques Renault, Dacia et Alpine, ainsi que deux sites secondaires situés au sud-ouest. Selon RRG Italie, il s’agit du plus important concessionnaire Renault du pays, qui vend « plus de 18 000 véhicules par an » et revendique plus de 50 000 clients.

Un attrait d’Edouard Schumacher pour l’Italie

Ce développement de LS Group à l’international intervient alors qu’Edouard Schumacher cultive son attrait pour l’Italie depuis plusieurs années, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela se concrétise notamment via la distribution de marques italiennes en France, à savoir Lamborghini et Maserati, et plus récemment de Dallara. Cette nouvelle fait également suite à la nomination, le 2 mai 2023, de Serge Pietri (ex-RRG) à la tête de la nouvelle direction générale de LS Group, en charge des opérations pour ses établissements français.

Classé 13e de notre Top 100 des groupes de distribution en 2022, LS Group a atteint le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021, grâce à la vente de 32 000 véhicules neufs et 20 500 modèles d’occasion.