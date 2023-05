Lynk & Co s'appuie sur BCA Europe pour son remarketing VO Lynk & Co (groupe Geely) amorce un partenariat avec BCA Europe dans sept pays pour la recommercialisation de son SUV 01 sur le marché de l'occasion. En gardant la main sur la seconde vie de ses VO, le constructeur vise notamment de meilleures valeurs résiduelles et une plus grande visibilité.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Lynk & Co propose pour l'instant un seul modèle dans sa gamme, le SUV 01. DR

Le jeune constructeur Lynk & Co a noué un partenariat stratégique avec BCA Europe pour la seconde vie de ses voitures en fin de location sur le marché de l'occasion. Lancé en 2021 par Volvo et sa maison mère Geely, Lynk & Co, qui ne dispose pour l'instant dans sa gamme que du SUV 01, espère ainsi augmenter la durée de vie de ses voitures, impacter favorablement leur valeur résiduelle, ou encore élargir sa clientèle.

« Ce partenariat avec BCA Europe nous permet non seulement d'augmenter l'utilisation à vie de notre voiture 01, pour aider à maintenir un avenir durable, mais cela signifie également que nous pouvons offrir à encore plus de clients la possibilité de découvrir notre produit », souligne Alain Vissier, directeur général de Lynk & Co.

Un partenariat qui couvre sept marchés européens dont la France

Avec ce nouveau partenariat, Lynk & Co promet « un processus simple et sans tracas » pour ses clients. Les automobiles qui souhaitent vendre ou rendre leur véhicule après location recevront un outil d'inspection à distance. Une fois collecté, « chaque véhicule passera par une inspection industrielle standardisée, portant à la fois sur l'état esthétique et mécanique, avec un reconditionnement disponible si nécessaire », explique la marque dans un communiqué. La collaboration entre Lynk & Co et BCA Europe couvrira les sept marchés européens sur lesquels le constructeur opère actuellement, à savoir la France, l'Espagne, l'Allemagne, l’Italie, la Belgique, la Suède et les Pays-Bas.

En 2022, la filiale de Geely a vendu un total de 26 000 unités dans ces sept pays, représentant 13 % des ventes des constructeurs chinois en Europe. En France, la marque a immatriculé 3 098 voitures en 2022. Le Lynk & Co 01, seul modèle de la gamme disponible à ce jour, réalise ce chiffre essentiellement via des contrats de location.