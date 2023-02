Malus écologique : Renault se satisfait d'une grille sur deux ans Le directeur du commerce de Renault, Ivan Segal, analyse les performances du groupe sur le mois de septembre et commente les mesures présentées par le gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

Benoît Landré Par

Voir les photos Ivan Segal, directeur du commerce de Renault Yves FORESTIER, © Yves FORESTIER

En septembre 2020, la marque Renault (part de 18,2 %) a concédé la première place du marché à Peugeot (19,2 %), mais a cependant conservé son leadership sur le canal des particuliers, avec une part de 16,3 %, contre 15,8 % pour Peugeot. « Nous avons profité de la situation post-confinement pour assainir nos canaux, informe Ivan Segal, directeur du commerce de Renault. Nous constatons d’ailleurs que la plupart des marques s’orientent vers les canaux naturels, ce qui est positif pour le marché. »



La marque Dacia a rattrapé son retard, grâce à la livraison du portefeuille de commandes constitué pendant la période estivale. « Nous avions un filet d’activité lié à la prime à la conversion qui a continué de fonctionner en août et en septembre, poursuit le dirigeant. Au global, le groupe a conclu ce mois de septembre confortablement au-dessus de notre objectif. » S’il regrette la baisse du marché général sur ce mois, alors que les indicateurs de prises de commandes laissaient espérer un rebond, Ivan Segal se félicite de la bonne tenue du marché des véhicules utilitaires. « Il se porte bien et constitue une source de satisfaction, avec une hausse de 17 % en septembre et un repli de 20% au cumul des neuf mois. Renault continue de représenter une part de 30 % sur ce marché, ce qui est une bonne performance ».



A LIRE. Marché voitures neuves : baisse de 3% en septembre 2020

« Le gouvernement nous montre une vision sur deux ans »

Alors que certaines organisations professionnelles ont dénoncé la nouvelle grille du malus présentée dans le projet de loi de finances 2021, Ivan Segal, qui avait déjà salué le plan de soutien à l’automobile mis en place par le gouvernement, préfère en retenir le caractère vertueux : « On se félicite que, pour la première fois, le gouvernement nous montre une vision sur deux ans, avec deux grilles de malus. C’est important pour les constructeurs, qui ont besoin de temps pour s’adapter aux directives. Finalement, cette visibilité est peut-être plus importante pour nous que l’évolution du grammage en tant que tel. Le gouvernement constate que la société bascule vers une transition écologique, une tendance que l’on observe depuis la sortie du confinement chez les particuliers et qui va devenir irréversible. Que ce soit en Europe, avec la réglementation Cafe, ou en France, avec les malus, il est normal que les régulateurs orientent la législation par rapport aux tendances sociétales qui se dessinent. On s’inscrit pleinement dans ce basculement, à condition que l’on nous donne le temps pour nous y préparer. Nous voyons également que le marché des voitures électriques décolle, aidé par le régulateur. Ce mouvement en faveur des énergies propres est très perceptible chez les particuliers, en revanche, le chemin est encore long au sein des sociétés, plus rationnelles dans leur choix, car elles raisonnent en termes de TCO. Nous avons encore du travail à mener, avec le gouvernement, pour pousser les entreprises à faire ce bond et ne pas les inciter à faire marche arrière en diéselisant davantage leur parc. »



A LIRE. Grille du malus 2021, taxe sur le poids : les professionnels inquiets

Taxe sur le poids : une mesure « difficilement compréhensible »

Autre motif de soulagement avancé par le dirigeant, le retrait de la taxe sur le poids des véhicules. « Cette mesure, défendue par la Convention citoyenne pour le climat, est difficilement compréhensible, sachant que ce critère de masse rentre déjà en ligne de compte dans les objectifs de CO 2 qui nous ont été fixés, rappelle Ivan Segal. Ce type d’extrapolation peut donner jusqu’à 10 000 € de malus sur des véhicules de masse, ce serait trop brutal comme transition. Cette mesure fait d’ailleurs débat au sein même du gouvernement. » Portée à bras-le-corps par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, la mesure n'est pas abandonnée pour autant et reste « en cours de négociation ».

Tags