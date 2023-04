Marché automobile français. Les ventes par énergie en juin 2022 En juin 2022, l'hybride, l'électrique et le GPL ont continué à progresser au détriment des ventes de voitures essence et diesel. Sur l'ensemble du premier semestre, la part de marché de l'essence est tombée à 37,5 % et celle du diesel à 16,8 %, alors que le 100 % électrique est désormais à 12,1 %.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Au premier semestre 2022, les ventes de voitures essence ont diminué de 25,9 % quand celles de voitures hybrides essence ont progressé de 12,9 % Adrien Cortesi

Selon les données NGC-Data®, les ventes de voitures à moteur essence ou Diesel ont continué à péricliter en juin 2022. Avec 63 033 immatriculations recensées, l’essence s’affiche à – 19,5 %, tandis que le diesel dévisse de 25,6 %, pointant à 30 399 unités. Leurs parts de marché mensuelles respectives tombent ainsi à 36,8 % et 17,8 %. Avec 33 428 unités (+ 1,7 %) et une part de marché de 19,5 %, l’hybride essence reste en deuxième position.

L’électrique poursuit également sa progression avec 21 888 immatriculations comptabilisées en juin (+ 4,7 %), ce qui représente une part de 12,8 %. Au contraire, l’hybride essence rechargeable semble connaître un certain désamour avec 11 266 unités enregistrées (– 29,6 %), soit une part de 6,6 %. Grâce à Dacia, le GPL reste de son côté populaire. Ses immatriculations s'envolent de 20,8 %. Il rassemble 7 434 unités et 4,3 % du marché. En queue de classement, avec des volumes de vente plus modestes, l’hybride diesel décline (– 31 %), alors que l’hybride diesel rechargeable (+ 40,2 %) et l’E85 (+ 149,2 %) s’affichent en forte hausse.



À LIRE. Tous les indicateurs du marché automobile français en juin 2022





L’électrique atteint 12,1 % du marché

Tags