Marché automobile français. Les ventes par énergie en mars 2022 En forte hausse en mars 2022, les ventes de voitures électriques ont représenté 13,5 % du marché, soit à peine 0,8 point de moins que le diesel, qui continue sa dégringolade. Avec 39,1 % de part de marché, l'essence reste en tête malgré une baisse de régime, tandis que GPL et hybride progressent.

Par Franck Boittiaux

Voir les photos Même si Dacia monte en puissance sur l'électrique grâce à la Spring, Tesla garde la main au premier trimestre 2022. La Model 3 reste le modèle plus vendu ETIENNE ROVILLE

Selon les données fournies par NGC-Data®, la montée en puissance de l’électrique ne se dément pas. En mars 2022, les immatriculations de voitures électriques ont ainsi progressé de 27,2 % pour atteindre 13,5 % de part de marché avec 19 836 unités. Dans le même temps, le diesel poursuit sa dégringolade (– 50,4 % comparé à mars 2021) avec seulement 21 077 unités écoulées, soit une part de marché d’à peine 14,3 %, contre encore 23 % une année plus tôt. L’écart entre le diesel et l’électrique ne se monte donc plus qu’à 0,8 point, et il ne serait pas étonnant que les courbes se croisent dans le courant de l’année, marquant le début du déclin définitif du gazole annoncé pour cette décennie.

Sur l’ensemble du premier trimestre 2022, l’électrique atteint 11,9 % de part de marché avec 43 507 immatriculations (+ 42,7 %), contre 16,5 % pour le diesel et ses 60 205 unités (– 44,1 %). Avec 8 481 unités, Tesla domine le marché français de l’électrique sur ce premier quart temps, devant Renault (6 837 unités) et Peugeot (5 197 unités). Tesla Model 3, Dacia Spring et Peugeot e-208 forment le trio gagnant.





Top 5 des voitures électriques les plus vendues en France au 1er trimestre 2022

Tesla Model 3 : 6 636 Dacia Spring : 4 953 Peugeot e-208 : 3 809 Renault Zoe : 3 577 Fiat 500e : 3 213

Renault et Toyota dominent l’hybride

Top 5 des voitures hybrides les plus vendues en France au 1er trimestre 2022

Renault Captur : 8 232 Renault Arkana : 7 570 Toyota Yaris Cross : 5 512 Renault Clio : 4 692 Toyota C-HR : 3 806

Le PHEV en recul

Top 5 énergies sur le marché automobile français au 1er trimestre 2022

Energie Volume Part de marché Évolution Essence 139 987 38,3 % – 27,2 % Hybride essence 70 089 19,2 % 12,7 % Diesel 60 205 16,5 % – 44,1 % Électrique 43 507 11,9 % 42,7 % PHEV essence 28 109 7,7 % – 5,5 % Total 365 382 – 17,3 %

Étiquettes