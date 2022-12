Marché automobile. Les ventes par énergie en novembre 2021 Selon les données NGC-Data®, la transition énergétique se poursuit sur le marché automobile français. Les motorisations thermiques régressent, surtout le diesel, quand hybride, électrique, GPL ou E85 affichent une forte progression.

Alors que les immatriculations de voitures particulières neuves se sont repliées de 3,2 % en novembre 2021 avec 121 995 unités, la progression annuelle à fin novembre apparaît fragile (+ 2,5 %) avec 1 500 885 unités. Il s’agit d’un niveau encore très en-deçà du volume enregistré en 2019, avant le déclenchement de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, les données NGC-Data® montrent clairement que les motorisations thermiques régressent au profit d’autres technologies, et plus particulièrement les moteurs hybrides, électriques et hybrides rechargeables. Même si leurs volumes restent plus modestes, le GPL et l’éthanol (E85) bénéficient d’un fort regain d’intérêt.



Des volumes doubles pour l’essence par rapport au diesel

Les motorisations électrifiées cumulent 41,4 % de part de marché

GPL et E85 décollent

Les ventes de voitures par énergie (novembre 2021)*

Clt Énergie Immatriculations Part de marché Évo 2020/2021 1 Essence 44 739 36,7 % - 15,5 % 2 Diesel 22 666 18,6 % - 41 % 3 Hybride essence 19 420 15,9 % + 53,6 % 4 Électrique 16 420 13,5 % + 71 % 5 Hybride rechargeable essence 11 538 9,5 % + 34,7 % 6 GPL 3 887 3,2 % + 165,1 % 7 Hybride diesel 2 490 2 % + 27,5 % 8 Hybride rechargeable diesel 620 0,5 % + 44,5 % Total** 121 995 – 3,2 %

