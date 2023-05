Marché automobile. Les ventes par énergies en avril 2023 Les voitures neuves roulant au GPL ont enregistré la plus forte progression en avril 2023 sur le marché automobile français. Les électriques ont affiché une nouvelle croissance à deux chiffres, mais leur part est descendue à 12,9 % du marché. Les diesels ont représenté une immatriculation sur dix.

La Dacia Spring a été la voiture électrique la plus immatriculée en France en avril 2023.

Sur un marché automobile français en hausse de 21,9 % en avril 2023, les trois principales énergies ont enregistré des progressions supérieures à la moyenne nationale. Les voitures neuves roulant à l’essence ont signé un bond de 31,3 %, représentant une part de 40,4 % du marché automobile hexagonal (38,9 % au cumul des quatre premiers mois). Selon les données NGC-Data®, les Clio, 208, Sandero, Captur et C3 ont été les modèles à essence les plus écoulés sur ce mois.

Les autos hybrides essence (avec les mild hybrid) ont affiché une progression de 31,2 %, à 29 502 unités, accaparant 22,3 % du marché.

Avril 2023 4 Mois 2023 Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) Volume Part (%) Ecart 2023/2022 (%) Total général 132 510 100,0 + 21,9 553 414 100,0 + 16,7 Essence 53 481 40,4 + 31,3 215 447 38,9 + 19,2 HEV essence 29 502 22,3 + 31,2 117 314 21,2 + 26,7 BEV 17 113 12,9 + 34,8 81 974 14,8 + 45,9 Diesel 13 885 10,5 – 19,1 61 025 11,0 – 21,1 PHEV essence 10 697 8,1 + 9,2 46 435 8,4 + 22,5 GPL 5 885 4,4 + 111,4 21 090 3,8 + 56,2 HEV diesel 1 432 1,1 – 8,0 7 309 1,3 + 0,4 Ethanol 322 0,2 – 69,1 1 817 0,3 – 73,5 PHEV diesel 185 0,1 – 61,0 963 0,2 – 42,6 Gaz 7 <0,1 – 46,2 14 <0,1 – 67,4 Autres 1 <0,1 + 0,0 26 <0,1 + 550,0

La Dacia Spring, reine des électriques

Les immatriculations de voitures neuves 100 % électriques (BEV) ont augmenté de 34,8 % en avril, à 17 113 unités. Cependant, leur part, qui était montée à 16,8 % en mars et 15,5 % en février 2023, est retombée à 12,9 % en avril (14,8 % au cumul). La Dacia Spring a été la voiture électrique la plus immatriculée sur ce mois (2 432 unités), suivie par la Peugeot 208 (1 563) et la Fiat 500 (1 365). La Tesla Model Y se situe au pied du podium (1 333).

Les immatriculations de voitures Diesel ont chuté de 19,1 % en avril, celles-ci représentant seulement une part de 10,5 % du marché hexagonal (11 % au cumul). En volume, la Peugeot 308 a été la voiture diesel la plus immatriculée, suivie par le Dacia Duster et la Peugeot 208.

Le groupe Renault profite de la hausse des autos au GPL

Grâce à un bond de 111,4 %, les autos roulant au GPL ont pesé une part de 4,4 % du marché (3,8 % au cumul). Seuls cinq modèles GPL ont été livrés sur ce mois en France : les Dacia Sandero (2 368 unités), Jogger (1 464) et Duster (876) et les Renault Clio (758) et Captur (419). Enfin, les immatriculations de voitures E85 (éthanol) se sont écroulées de 69,1 % en comparaison à un mois d’avril 2022 qui avait été particulièrement dynamique. Les 322 unités écoulées sur le mois ont été des Ford Fiesta.

Au cumul des quatre premiers mois de l’année 2023, les voitures essence, hybrides essence (HEV), électriques et les hybrides rechargeables essence (PHEV) affichent des croissances à deux chiffres. Seuls les diesels (- 21,1 %) et les voitures E85 enregistrent des immatriculations en forte baisse.