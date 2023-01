Marché de l'occasion. Septième mois consécutif de repli en juin 2022 En recul pour le septième mois consécutif avec des ventes à - 16,6 % en juin 2022, le marché de la voiture d'occasion clôt le premier semestre à - 11,4 % et 2,74 millions d'unités écoulées. La pénurie de VO récents, induite par un marché VN en baisse depuis deux ans, plombe la moyenne.

Voir les photos La Renault Clio reste, de loin, la voiture la plus vendue sur le marché de l'occasion malgré une baisse de 20 % de ses transactions en juin 2022 DR

Le marché français de la voiture d’occasion continue de fléchir pour le septième mois consécutif. En juin 2022, selon les données de NGC-Data®, 457 334 transactions ont été réalisées, soit un recul de 16,6 % comparé à juin 2021. Les VO les plus récents, en pénurie du fait de la baisse prolongée du marché VN depuis deux ans, plombent les statistiques. Ainsi, les voitures d’occasion de moins de 1 an plongent de 39,8 % pour atteindre 29 640 immatriculations, tandis que les modèles âgés de 1 à 2 ans chutent de 24,9 % à 22 977 unités. Ceux de 2 à 4 ans s’affichent à – 24,7 % (67 113 unités).

Aucune catégorie d’âge n’est épargnée par la baisse des transactions mais, plus les voitures d’occasion sont âgées, plus le volume d’immatriculations résiste. Les modèles âgés de 4 à 5 ans dégringolent de 18,1 % (31 715 unités), ceux de 5 à 6 ans reculent de 17,5 % (23 105 unités), quand ceux de 6 à 8 ans régressent de 12,8 % (36 985 unités). Les VO de 8 ans et plus, largement majoritaires avec 245 801 unités, soit 53,7 % du marché, ont vu leurs transactions diminuer de 9,1 %.



Les VO de 8 ans et plus résistent mieux

Toyota et Hyundai, rares marques à progresser au premier semestre 2022

