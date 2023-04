Marché européen. La Tesla Model Y en tête des ventes au premier trimestre 2023 Selon les données du cabinet Jato, la Tesla Model Y a dominé le marché automobile européen au premier trimestre 2023. Avec 71 683 nouvelles immatriculations en trois mois, elle devance les Dacia Sandero, Volkswagen T-Roc, Peugeot 208 et Opel Corsa.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Le Tesla Model Y a été le modèle le plus vendu en Europe au premier trimestre 2023. Tesla

Au premier trimestre 2023, la voiture la plus vendue en Europe est une électrique. Alors qu’elle occupait la 31e place des ventes au premier trimestre 2022, la Tesla Model Y s’est écoulé à 71 683 exemplaires sur les trois premiers mois de l’année. Le SUV devient donc la voiture la plus vendue sur le marché européen à fin mars, bien loin devant les Dacia Sandero (60 202 ventes) et Volkswagen T-Roc (54 960 ventes).

Grande habituée des podiums, la Peugeot 208 voit quant à elle ses immatriculations augmenter de seulement 3 % et termine à la quatrième place avec 53 336 unités vendues, au coude à coude avec l'Opel Corsa (53 307 unités). La voiture fabriquée en France la plus vendue arrive en sixième position. Il s'agit de la Toyota Yaris Cross avec 53 050 unités (+ 57 %).

Des ventes boostées par l’électrique

Au premier trimestre, les ventes de voitures en Europe ont retrouvé des niveaux pré-Covid. Les pénuries d’approvisionnement se sont en effet atténuées et le marché automobile européen a vu ses ventes augmenter de 17 % en l’espace d’un an. Avec 3 220 806 nouvelles immatriculations en trois mois, il s’agit-là du niveau le plus élevé depuis 2019. Selon le cabinet Jato, « l’augmentation des immatriculations s'explique en grande partie par l'accumulation des commandes des mois précédents qui n'ont pas pu être livrées en raison du manque de composants à l'époque. »

Les véhicules électriques sont également responsables de la hausse du nombre de nouvelles immatriculations en Europe. Ils comptabilisent à eux seuls 430 700 immatriculations sur les trois premiers mois de l'année. Des prix plus bas, des offres incitatives attrayantes mais aussi un plus grand nombre de modèles proposés ont donc permis aux véhicules électriques d’occuper 13,4 % du mix de ventes, soit la part de marché la plus élevée jamais enregistrée au premier trimestre en Europe.

Top 10 des voitures les plus vendues en Europe (27 pays) au premier trimestre 2023