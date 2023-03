Marché utilitaires et camions. L'Europe en berne en octobre 2021 Selon les données de l'ACEA, les immatriculations de véhicules commerciaux neufs ont continué de baisser dans l'Union européenne au mois d'octobre 2021, affichant une chute de 16,4 %. Ce sont les ventes d'utilitaires légers et de bus qui ont le plus souffert.

Justine Pérou Par

Voir les photos En octobre 2021, les ventes de VUL ont chuté de 18 % en Europe Mercedes-Benz AG - Global Commun, Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler AG

Le marché européen des véhicules commerciaux s’est une nouvelle fois essoufflé au cours du mois d’octobre 2021. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les ventes de fourgonnettes, camions et bus ont atteint péniblement 144 400 unités, soit une baisse de 16,4 % par rapport à la même période en 2020. Une trajectoire descendante notable, comme en août et en septembre. La performance globale en Europe n'a pas été aidée par ses plus grands marchés, subissant tous une perte de volume à deux chiffres : l'Espagne a dégringolé de 32,7 %, l'Allemagne de 24,3 %, la France de 23,3 % et l’Italie de 22,9 %. Les immatriculations françaises ont à peine dépassé 34 330 unités. Mention spéciale à l’Autriche, qui atteint 8 694 ventes après avoir augmenté de 142,2 %, mais aussi à la Pologne, qui a fait + 2,3 % pour enregistrer 8 210 unités vendues.

Les utilitaires et les bus en lourd déficit

Du côté des segments, tous ont affiché un net recul, mais les ventes d’utilitaires légers (de moins de 3,5 t) ont été sévèrement pénalisées, et ce, pour le quatrième mois consécutif. Elles affichent 119 000 mises à la route, un résultat en baisse de près de 18 %. Les bus ont fait pire avec un repli de près de 22 % sur le mois. Notons que la demande de poids lourds dans l'Union européenne s'est aussi de nouveau contractée, à – 4,5 %.



Au cours des dix premiers mois de l'année, le marché des véhicules commerciaux peut tout de même tenter se réjouir. Il pointe à 1 581 378 unités écoulées au total, soit une augmentation de 14,7 % sur un an. De janvier à octobre, les marchés principaux se redressent aussi, au crédit de l’Italie et de la France, qui portent leur croissance respectivement à 22,2 % (174 000 immatriculations) et 11,8 % (403 886 immats), tandis qu’elle est plus modérée du côté de l’Espagne (149 304 immats, + 4,5 %) et de l’Allemagne (293 552 immats, + 4,3 %).