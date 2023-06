Martin Sander (Ford Model e) : « Notre réseau de concessionnaires est surdimensionné » Pour préparer sa conversion au tout-électrique en Europe d'ici à 2030, Ford prévoit de vendre ses véhicules via un modèle d'agence. Au passage, Martin Sander, directeur général de Ford Model e Europe, entend restructurer et réduire son réseau de distribution, qu'il estime « surdimensionné ».

Par Robin Schmidt

« Je suis profondément convaincu que le modèle d’agence est l’avenir de la vente automobile. » Voici ce qu’a déclaré le directeur général de Ford Model e Europe, Martin Sander, lors de l'édition 2023 du congrès organisé à Paris par Automotive News Europe. Le constructeur américain souhaite en effet réduire son réseau de distribution sur le Vieux Continent afin de passer à la vente directe. Un modèle que la marque a déjà commencé à expérimenter aux Pays-Bas depuis le début de l’année 2023 et qu’elle envisage d'étendre progressivement à toute l’Europe.

« Notre réseau de concessionnaires est surdimensionné, nous devons le restructurer. Nous avons déjà commencé à discuter avec les concessionnaires. Ils savent ce qui va en découler », a insisté Martin Sander. Avant de poursuivre : « Notre réseau idéal est nettement plus petit que l’actuel mais encore assez grand pour servir nos clients partout en Europe. » Selon le directeur général de Ford Model e Europe, certains marchés ont déjà un réseau de bonne dimension pour vendre de plus petits volumes, tandis que d’autres « ont encore du travail à faire ».

Ford va se concentrer sur les véhicules à forte marge

Si Ford veut changer son modèle de distribution et réduire la taille de son réseau, actuellement adapté à de forts volumes de vente, c'est parce qu'il se prépare à devenir une marque exclusivement électrique en Europe d’ici à 2030. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, le constructeur souhaite ainsi quitter les segments de marché des petites voitures, tels que les citadines ou les compactes, afin de se concentrer sur les SUV et les véhicules qui ont des marges bénéficiaires bien plus élevées. Au Royaume-Uni, le plus grand marché européen de Ford, le constructeur américain a par exemple perdu 25 concessionnaires en 2021 et 20 en 2022, bien qu’il possède toujours le réseau le plus important d’outre-Manche.

Interviewé lors du congrès d’Automotive News Europe, Martin Sander a par ailleurs confirmé que Ford construirait sa dernière Fiesta en juillet 2023, une voiture qui s'est pourtant hissée plusieurs fois en tête des ventes de sa catégorie en Europe. En parallèle, la marque à l’ovale commencera dès cette année, dans sa nouvelle usine de Cologne, la production du nouveau Ford Explorer, un SUV compact 100 % électrique dont les livraisons devraient débuter en 2024.