Mécanique et carrosserie. Tous les voyants restent au vert dans les ateliers De janvier à mai 2023, l’activité des ateliers de mécanique et de carrosserie affiche une croissance globale de 5,7 %. Cette hausse reste très largement portée par l’activité de carrosserie (+ 11 %), qui connaît une forte augmentation du chiffre d’affaires de ses pièces et de sa main-d'œuvre.

Par Robin Schmidt

Voir les photos L'activité des ateliers de mécanique et de carrosserie a enregistré une croissance globale de 5,7 % entre janvier et mai 2023. Anfa

Selon le dernier baromètre Mobilians-Solware, l’activité des ateliers de mécanique et de carrosserie poursuit sa bonne dynamique amorcée en 2022. De janvier à mai 2023, celle-ci enregistre une croissance globale de 5,7 % par rapport à 2022, portée en grande partie par la carrosserie et rendue possible grâce à l’inflation.

Alors que l’activité des ateliers de mécanique a progressé de 4,9 % en l’espace d’un an, celle des carrosseries a en effet bondi de 11 % sur les cinq premiers mois de l’année. Cette hausse mérite néanmoins d'être relativisée, puisqu’elle intervient dans un contexte de forte inflation.

Un rebond d’activité qui se confirme pour les ateliers

Dans le détail, l’activité des ateliers de mécanique a généré un chiffre d’affaires de 216 M€ sur les cinq premiers mois de l'année, contre 205,9 M€ l’an dernier. Le volume d'affaires lié aux pièces a augmenté de 3,9 % pour atteindre 150,3 M€ à fin mai. Le chiffre d’affaires de la main-d'œuvre se hisse quant à lui à 64 M€ contre 59,7 M€ il y a un an (+ 7,2 %).

Media Image Image Le baromètre d’activité Mobilians-Solware s'appuie sur les données collectées dans 775 ateliers de mécanique et 311 ateliers de carrosserie. Mobilians

Du côté de l’activité des ateliers de carrosserie, le chiffre d’affaires atteint désormais les 35,4 M€ sur la période courant de janvier à mai 2023. Le revenu lié aux pièces de carrosserie a grimpé de 10,6 % à 20,8 M€, une solide progression qui s’explique notamment par la hausse des prix des pièces touchant donc davantage l’activité de carrosserie. Enfin, avec une croissance de 11,9 % du chiffre d’affaires, les factures liées à la main-d’œuvre des carrosseries a atteint 12,2 M€ à fin mai 2023.