Mercedes s'associe à Rivian pour ses utilitaires électriques en Europe Les constructeurs Mercedes-Benz et Rivian annoncent avoir signé un protocole d'accord visant à sceller un partenariat stratégique et la production conjointe d'utilitaires légers électriques. Via une co-entreprise, les deux partenaires souhaitent construire une usine commune en Europe.

Sans remettre en cause ses accords et sites industriels existants, Mercedes-Benz Vans compte sur ce partenariat pour faire baisser les prix des futurs VUL électriques produits conjointement avec Rivian DR

Dans un communiqué commun, les constructeurs automobiles Mercedes-Benz et Rivian annoncent la signature d’un protocole d’accord destiné à sceller « un partenariat stratégique et la production conjointe d’utilitaires légers électriques ». Le « vieux » constructeur allemand et le néo-constructeur américain visent la création d’une co-entreprise pour exploiter une usine commune en Europe, qui produira à terme des véhicules utilitaires légers électriques pour les deux marques. Ce futur site industriel devra tirer parti « d’un site Mercedes-Benz existant en Europe centrale et orientale ».

Si d’autres synergies sont également explorées, le but de la co-entreprise consiste à produire un VUL reposant sur la plate-forme électrique VAN. EA du constructeur à l’étoile et un second modèle basé sur la plate-forme de fourgons électriques de deuxième génération RLV du constructeur californien. Aucune date n’a été dévoilée, mais Mercedes-Benz Vans précise qu’à partir de 2025 tous ses utilitaires reposant sur son architecture VAN. EA seront électriques.



L’accord avec Renault et Nissan pas remis en cause

