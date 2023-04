MG Motor France signe de belles performances au premier semestre 2022 La marque MG, du groupe chinois Saic Motor, continue de progresser sur le marché automobile français avec comme bon indicateur une hausse des ventes de 173,5 % au premier semestre 2022 pour une part à 0,5 %.

Alors que les ventes de véhicules neufs en France se dégradent toujours pour afficher une baisse de 16,3 % à fin juin 2022, les marques automobiles étrangères profitent de la brèche pour briller un peu, quand les résultats des françaises s'assombrissent. C’est le cas de MG, propriété du groupe Saic Motor, qui a enregistré une belle performance. En effet, Julien Robert, directeur des ventes et du réseau, a fait part de la forte progression de la marque chinoise au cours du premier semestre, soit + 173,5 % avec 4 144 immatriculations. À quelques centaines près, il s’agit du niveau enregistré en 2021. Sur le seul mois de juin, MG a immatriculé 1 100 modèles, signant une envolée de près de 186 %. Sa part de marché sur cette première période semestrielle a atteint 0,5 %. Les particuliers ont concentré 55,2 % des transactions, alors que les professionnels n'ont pas été au rendez-vous selon le dirigeant.

Un réseau MG qui grandit en France

Notons que la France est le marché le plus important pour le constructeur, après le Royaume-Uni, son pays de cœur (Morris Garage - les années 1920). « La situation devrait s’améliorer en livraisons au second semestre, avec un meilleur approvisionnement grâce à la fin des perturbations de production en Chine », assure-t-on. D’autant que l’arrivée d’ici à fin 2022 de la nouvelle compacte électrique MG4 devrait encore nettement booster les ventes, le modèle étant en phase finale de tests en Europe.



Côté réseau, MG Motor France se dit parfaitement en ligne avec sa feuille de route. Julien Robert assure mailler 78 % du territoire français avec les 142 concessions. Selon lui, un client peut trouver un point de vente dans un rayon de moins de 40 km. Au premier semestre, les vingt villes principales auraient ainsi été couvertes par les différentes ouvertures, en particulier en Ile-de-France. Mais, pendant la seconde moitié de l’année, il sera question de combler les trous dans la raquette et de positionner des showrooms à Bourges, Chartres, Dreux, Gap ou encore Rodez.