Mitsubishi : les concessionnaires automobiles français réagissent À la suite de l'annonce du souhait de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi de maintenir Mitsubishi en Europe, "L'argus" a contacté quelques distributeurs automobiles français de la marque aux diamants pour recueillir leurs premières impressions. Sélection.

Par Justine Pérou

Voir les photos La marque Mitsubishi reste finalement en Europe, les concessionnaires réagissent

Certains investisseurs avaient parié sur le retour de Mitsubishi en Europe, d’autres avaient perdu tout espoir. Vrai-faux départ ou pas, la nouvelle annoncée par l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi du maintien de la marque aux diamants sur quelques marchés européens, dont la France, a forcément fait réagir. Après l’entretien réalisé avec Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors France, L’argus a voulu entendre le réseau, ces concessionnaires, investisseurs et groupes de distribution, qui font la marque au quotidien. Voici un petit condensé de réactions positives et négatives.



À LIRE. Mitsubishi reste finalement en Europe, soutenue par l'Alliance.

Alexandre Ramet, concessionnaire Evolution Autos (Saint-Étienne)

« Effectivement, c’est une annonce inespérée pour les concessionnaires Mitsubishi ! Ayant démarré en tant qu’alternant en 1997, puis concessionnaire depuis 2005, j’ai un attachement très particulier à la marque. Les inquiétudes que nous avions depuis juillet 2020 sont maintenant derrière nous. Nous allons pouvoir écrire une nouvelle page de la Story Mitsubishi. C’est seulement dommage d’avoir perdu huit mois, mais ça y est, c’est du passé ! Aujourd’hui, l’objectif principal est le lancement du nouvel Eclipse Cross PHEV, ce SUV hybride rechargeable, quatre roues motrices, disposant d’une recharge rapide. Les conditions sanitaires ne nous permettent pas d’organiser une soirée de lancement, mais nous disposons d’un parc roulant d’Outlander PHEV assez conséquent qu’il faut maintenant convertir vers ce nouveau véhicule ».

Un distributeur qui souhaite rester anonyme

« Je ne crois pas au plan annoncé. Tout simplement parce que je pense que la période de deux ans d’attente laissera le temps à une partie du réseau de jeter l’éponge et donc au constructeur de ne pas payer les indemnités. En parallèle, nous avons une pression énorme pour charger les stocks… ».

David Gaist, fondateur et dirigeant du groupe GCA

« Je trouve un peu déplorable la façon dont ils ont fait les choses jusqu'à maintenant. Le plan me paraît un peu bancal, voire bricolé, et je pense que même le constructeur ne sait pas où il en est. J'ai deux concessions à Nantes et à Rennes, ce n'est pas du tout le gros de mon chiffre d'affaires donc on attend la suite et on verra bien. J'espère une issue positive, mais je n'ose y croire ».

Camille Guyot, directeur général du groupe Guyot

« Nous sommes doublement contents, car après avoir pris le panneau Mitsubishi en juin 2020, c’était un peu la douche froide d’apprendre, un mois après, le retrait de la marque en Europe. C’est une double bonne nouvelle car non seulement, on garde la marque en Europe, mais on sent la bonne santé de l’Alliance qui nous promet un développement de véhicules. Elle se reconstruit de manière intelligente et des synergies peuvent enfin en découler. C’est un signe fort. Maintenant, il est vrai qu’il faut attendre deux ans avant de voir les résultats, donc à nous de mettre en route des projets et de vendre nos produits au mieux. Nous serons aussi aidés par l’arrivée de l’Eclipse Cross sur un segment qui fait 4 fois plus de ventes que celui de l’Outlander, donc il y a un gros potentiel. Sans lui, je ne sais pas comment, on aurait pu patienter ».



Étiquettes