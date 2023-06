Mobilité électrique. Pragmatisme et bon sens, enjeux de l’après-vente automobile Tribune. Selon le président d'Equip Auto, Philippe Baudin, l’évolution du marché de la mobilité vers l’électrique pose un certain nombre de questions à la filière auto. Il considère que la préservation des savoir-faire et les efforts d’innovation vers les motorisations thermiques sont à poursuivre.

Voir les photos Philippe Baudin, président du Salon Equip Auto DR

Électrique : une solution de mobilité… parmi d’autres

Déterminer de grandes orientations ou des axes prioritaires de recherche publique, soutenir une filière en moyens économiques, matériels ou humains, ou encore fixer des objectifs à atteindre et leurs échéances, tels sont les piliers d’une politique industrielle efficace, pérenne et surtout adaptable dans le temps. Se substituer au marché pour imposer un choix technologique unique a, en revanche, peu de chances d’aboutir à un résultat optimal. C’est ainsi que le moteur Diesel, en son temps, a su répondre aux besoins spécifiques de certains usagers.

À l’opposé, le moteur rotatif, qui sur le papier a tout pour plaire, n’a pas trouvé sa place sur le marché de la mobilité. Aujourd’hui, le choix d’une mobilité 100 % électrique à un horizon aussi court que 2035 risque fort de se confronter à la dure réalité des besoins des usagers qui, eux, sont multiples. Toutefois, ne boudons pas notre plaisir : après des décennies de recherche et développement, de tâtonnements et de tests commerciaux grandeur nature, le moteur électrique en est désormais au stade industriel. Sait-il pour autant répondre à tous les besoins ? C’est encore loin d’être le cas. Est-ce souhaitable ? Sans doute pas. Et d’autres types de motorisations ou de sources d’énergie (éthanol, carburants de synthèse, hydrogène vert, etc.) devront constituer l’éventail d’offres de mobilité de demain afin de répondre à la satisfaction des besoins et à un parc roulant durable.

Équipementiers : préserver l’outil et les savoir-faire industriels

En l’état actuel des choses, les choix technologiques opérés par nos politiques en Europe se résument à renier plus d’un siècle de réalisations, de développements et d’innovations de la part de l’industrie automobile, tous acteurs confondus. Ils imposent aux industriels de se lancer dans une technologie électrique qu’ils ne maîtrisent pas ou peu en seulement quelques années, là où d’autres continents, Asie en tête, ont déjà une longueur d’avance. Au même titre que les constructeurs, dont ils sont partenaires, les équipementiers cherchent donc à préserver non seulement leur outil industriel, mais aussi et surtout leur maîtrise technologique et leurs savoir-faire. Une stratégie d’autant plus efficace que les marges d’une technologie maîtrisée peuvent justement servir à l’innovation, en particulier dans les besoins futurs de la mobilité électrique.

En d’autres termes, si l’on assiste, c’est certain, à une évolution « naturelle » de la mobilité, les équipementiers doivent surtout poursuivre leurs efforts sur le moteur thermique. C’est à cette seule condition qu’ils pourront rester dans la course, quelles que soient l’évolution du marché automobile et l’échéance.

Distribution et réparation automobiles : répondre à la demande, ni plus ni moins

Le tout-électrique représente environ 2 % du parc roulant français, soit à peine plus de 800 000 véhicules sur les près de 40 millions en circulation. Et, compte tenu des prix affichés, la croissance ne devrait pas connaître de courbe exponentielle, tandis que l’âge moyen du parc roulant (un peu plus de 11 ans) devrait continuer de progresser. Pour autant, la demande existe, avec ses spécificités : prise en charge du véhicule, espaces de travail, outillages et bien sûr connaissance des systèmes eux-mêmes. L’entretien des véhicules électriques nécessite une certaine adaptation des réseaux de distribution et réparation automobiles.

En ville comme à la campagne, les propriétaires de véhicules électriques vont souhaiter les faire entretenir au plus près de chez eux ! L’enjeu pour les réseaux, les réparateurs et tous les professionnels de la rechange et des services automobiles est donc non seulement d’adapter leurs outils, mais aussi et surtout de faire monter leurs équipes en compétences sur ces nouvelles technologies. Sans oublier de maintenir l’existant, qui répond actuellement à 98 % du parc roulant. En résumé, le secteur de l’après-vente automobile doit simplement faire preuve de pragmatisme et de bon sens pour évoluer dans un marché dont les mutations n’ont pas encore dévoilé toutes leurs conclusions.

Philippe Baudin, président d'Equip Auto.