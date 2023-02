Navya : tous les résultats du premier semestre 2020 Au bilan des six premiers mois 2020, la start-up française Navya, spécialiste mondial des navettes autonomes, estime avoir su tirer des enseignements de la crise sanitaire liée au Covid-19, malgré son impact sur ses résultats.

Voir les photos Navya continue de renforcer son réseau de partenaires de distribution et de préparer l'industrialisation de ses solutions pour accélérer la mise sur le marché des systèmes de conduite autonomes de niveau 4.

De janvier à juin 2020, la société lyonnaise Navya a vendu 10 véhicules, ce qui porte sa flotte à 169 navettes autonomes, baptisées Autonom Shuttle, en circulation dans le monde, soit une progression de 26 % par rapport au premier semestre de 2019. Malgré cette note positive, les comptes de la start-up ne sont pas excellents, en lien avec la crise du Covid-19 évidemment. Navya a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 millions d’euros, en retrait de 23 % sur un an. Les revenus des six premiers mois 2020 issus de l’activité vente de véhicules se sont élevés à 3,1 millions d’euros, en chute de 37 %. La crise sanitaire aurait occasionné certains reports de projets d’expérimentations, principalement pour des raisons opérationnelles, justifie Navya.



Navya a augmenté ses dépenses en recherche et développement

« De nombreuses expérimentations ont été interrompues partout dans le monde pendant quelques semaines, mais elles ont pu généralement reprendre sans difficulté une fois les confinements levés. La situation sanitaire a été l’occasion de mettre en valeur des cas d’usage nouveaux, comme, par exemple, le transport en autonomie complète de tests Covid à Mayo Clinic, en Floride. Nous avons également pu travailler à la préparation d’une expérimentation à Châteauroux, en collaboration avec Keolis, en autonomie complète, avec l’opérateur de sécurité débarqué du véhicule », souligne Etienne Hermite, président du directoire. Et d’ajouter : « En parallèle, nous avons pris la décision de réduire significativement les frais généraux et d’augmenter nos investissements en R&D, qui sont fortement créateurs de valeur technologique. Cela nous a permis de réduire notre consommation de cash de 68 %. Dotée d’une position de trésorerie renforcée, Navya continuera de franchir des étapes dans la technologie et dans la mise sur le marché de ses systèmes de conduite autonome au cours des prochains mois. »



Les dépenses de ventes et de marketing et les frais généraux et administratifs ont baissé respectivement de 32 % et 35 %. Les dépenses en recherche et développement ont, quant à elles, augmenté de 13 % au cours de la période. Au total, avec la consommation de cash diminuée à 4,7 millions d’euros, le résultat opérationnel et le résultat net se sont améliorés, respectivement de 2,4 millions d'euros et 2,5 millions d'euros, mais se sont établis à -10,8 millions d'euros et de -11,3 millions d'euros.



Navya a dû également procédé au renforcement de sa structure financière sur le premier semestre, avec 27,4 millions d'euros de trésorerie à la fin d'août 2020. C’est notamment grâce à la validation d’un financement non dilutif : début septembre, Navya a annoncé l’obtention d’un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 4,5 millions d’euros.