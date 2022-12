Nissan acquiert un spécialiste japonais de la batterie électrique Selon un accord, le constructeur automobile japonais Nissan, allié de Renault, va acquérir la majorité du capital d'une société compatriote, Vehicle Energy Japan. Celle-ci produit et commercialise des batteries lithium-ion pour véhicules électriques.

En lien avec l’énoncé de son plan, Nissan a une double ambition pour l'horizon 2030 : devenir une marque 100 % électrifiée en Europe et atteindre un part de 50 % de véhicules électriques et hybrides dans ses ventes mondiales. Certains acteurs et partenaires vont alors jouer « un rôle crucial dans la stratégie d’électrification en cours », comme le constructeur automobile japonais l’a souligné le 8 août 2022, à l’annonce d’un nouvel accord.

Vehicle Energy Japan, une filiale consolidée de Nissan

L’allié de Renault va ainsi acquérir toutes les parts du principal actionnaire (un fonds d’investissement) de la petite société japonaise Vehicle Energy Japan, qui œuvre au développement, à la production et à la commercialisation de batteries lithium-ion. Il va également souscrire à de nouvelles actions émises par l'entreprise en vue d'en faire une filiale consolidée dans ses comptes. Figurent notamment parmi les actionnaires minoritaires l’équipementier automobile Hitachi. Aucune information n’a été transmise quant au montant de cette entrée majoritaire au capital, mais le journal Nikkei l’estime à seulement 70 millions d’euros.



Fort de 600 salariés travaillant au Japon, aux États-Unis et en Europe, Vehicle Energy Japan dispose d'un système de production intégré allant des cellules de batterie aux packs. L'entreprise conçoit aussi des technologies avancées destinées à améliorer leur gestion de l'énergie. Ce nouveau fournisseur va permettre à Nissan de profiter d'un approvisionnement « stable » en batteries électriques et contribuer au développement d'accumulateurs de nouvelle génération du groupe avec « un avantage concurrentiel en termes de performances et de coût », indique le communiqué.

