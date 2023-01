Nissan. Un centre de formation de 4000 m² à Bois-d'Arcy (78) Nissan inaugure aujourd'hui son nouveau centre de formation à Bois-d'Arcy (78), implanté tout près du siège français et européen. Destiné à former les équipes techniques, service et commerciales, il s'étend sur une superficie de 4 000 m².

Pour mieux développer les compétences de son réseau de distribution, Nissan inaugure aujourd’hui son nouveau centre de formation à Bois-d’Arcy (78), implanté à proximité du siège français et européen de la marque, qui vient s’ajouter aux deux autres centres présents en région. S’inscrivant dans le cadre du plan de transformation Nissan Next, ce site flambant neuf, baptisé Nissan Academy, occupe une superficie de 4 000 m² pour proposer 5 salles techniques, 15 baies de travail atelier, 3 salles dédiées au commerce, 1 salle plénière, ou encore un espace aménagé pour la formation à la réparation des batteries des véhicules électriques.

Regroupant 26 bornes de recharge pour les véhicules électriques sur le parking d’une centaine de places, cette nouvelle structure se destine à accueillir chaque année

2 000 stagiaires pour une durée moyenne de 2,5 jours.



50 % des modèles vendus seront électrifiés en 2024

Xavier Kroetz, directeur du développement réseau et de la qualité client chez Nissan France, estime que ce centre est « l’outil parfait pour transmettre aux collaborateurs du réseau Nissan toute l’expertise de la marque et les accompagner dans leur montée en compétences ». Il ajoute que « la qualité de l’expérience offerte à nos clients, à la vente comme à l’atelier, est un axe fondamental de notre développement ».

Ainsi, ce centre permettra notamment aux techniciens du réseau de se former aux dernières technologies de la marque, que ce soit en matière d’aides à la conduite, de connectivité, ou encore de motorisations électriques et hybrides. En effet, le constructeur japonais estime que plus de 50 % de ses véhicules vendus seront électrifiés d’ici le printemps 2024, soit dans trois ans.



