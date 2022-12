Objectifs CO2. Les constructeurs autos dans un fauteuil, selon T&E Transport & Environment considère dans une étude que la réglementation actuelle en matière d'émissions de CO2 dans l'Union Européenne n'est pas assez stricte pour atteindre la mobilité à zéro émission. Selon elle, l'atteinte des objectifs Cafe en 2021 pour les constructeurs est trop facile.

Benoît Landré Par

Voir les photos La position des "pool" de constructeurs automobiles par rapport aux objectifs de CO2 au premier semestre 2021

La dernière étude publiée par Transport & Environment (T&E), organisation européenne regroupant une cinquantaine d'ONG actives dans le domaine du transport et de l'environnement, devrait encore hérisser les poils des constructeurs et des fédérations automobiles. Dans ce rapport intitulé « le boom de la voiture électrique est menacé », T&E juge que les règles actuelles de l'Union Européenne relatives aux émissions de CO 2 des voitures ne feront pas grand-chose pour accélérer le passage à une mobilité à zéro émission. L’organisation pointe notamment du doigt le bond des voitures hybrides et hybrides rechargeables, que certains constructeurs entendent continuer de commercialiser jusqu’en 2035.



À LIRE. Pourquoi Stellantis et Toyota sont les plus visés par Greenpeace ?

Les PHEV dépassent les BEV en 2021

Elle relève ainsi que les ventes de modèles PHEV ont pris le pas sur celles de voitures 100 % électriques (BEV) sur le marché des voitures électrifiées à fin septembre 2021, accaparant 53 % des immatriculations (contre 47 % pour les 100 % électriques). En 2019, ce sont les BEV qui dominaient avec une part de 64 %, contre 36 % pour les hybrides rechargeables. Volkswagen, Stellantis, BMW, Daimler et Ford sont, selon T&E, les principaux constructeurs qui ont porté la croissance des PHEV. « Bien qu’ils soient considérés comme des véhicules à faibles émissions, avec une moyenne théorique de 38,6 g/km, les émissions réelles des hybrides rechargeables sur la route sont beaucoup plus élevées que les résultats obtenus en laboratoire », rappelle T&E, qui avait déjà publié une étude sur ce sujet il y a un an.



À LIRE. Les hybrides rechargeables épinglées pour des rejets de CO 2 faussés

Peu d'amélioration pour les moteurs thermiques

2

2

Un manque de 840 000 voitures électriques en 2021

2

2

Renault-Nissan-Mitsubishi pas dans les clous à fin juin

2

T&E demande un renforcement du règlement européen