Occasion. La discrète avancée des pièces de réemploi Dans sa dernière lettre, l'association SRA (Sécurité et réparation automobiles) a pour la première fois fait part des résultats concernant le taux d'utilisation des pièces issues de l'économie circulaire. Le réemploi a globalement pesé 3 % des pièces remplacées en carrosserie en 2020.

Voir les photos L'analyse de la base de données des expertises de SRA montre que les pièces d'occasion sont de plus en plus consommées

En 2017, outre plusieurs autres sujets en cours, un décret a quelque peu bousculé le petit monde de la réparation automobile. Enfin, devait bousculer. Toujours aujourd'hui, il stipule que les réparateurs et carrossiers doivent proposer des pièces d'occasion, aussi appelées pièces issues de l’économie circulaire (PIEC), aux clients dans le cadre de devis et prestations de carrosserie.

Des pièces de réemploi de plus en plus consommées

En 2020, c’est donc la première fois que l’association SRA (Sécurité et réparation automobiles) publie des résultats relatifs au taux de pénétration de ces pièces réutilisées. Alors, certes, les assureurs les préconisent de plus en plus pour certains sinistres, mais leur utilisation reste très confidentielle. Alors que le marché de la carrosserie s’est replié l’année précédente, les pièces de réemploi ont légèrement progressé : elles ont concerné 3 % du total des pièces remplacées et réglées par les assureurs, contre 2,9 % en 2019 et 2,7 % les deux années précédentes.



La bonne nouvelle, c'est que le taux s'avère bien plus important pour les véhicules âgés de 15 ans et plus, puisqu’il s’élève à 19,7 %. Cependant, la part passe à 8 % pour les voitures de 10 ans à moins de 15 ans et tombe à 3,7 % pour les 8 ans à moins de 10 ans. Selon l’association SRA, les cinq pièces les plus utilisées sont les portières et les ailes avant, ainsi que les capots. Et 66 % des portes AV remplacées sont issues du réemploi pour les véhicules de 15 ans et plus.