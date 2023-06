Oscaro.com propose de la pièce d’occasion en partenariat avec Opisto La société Oscaro, spécialisée dans la vente de pièces de rechange automobiles en ligne, a conclu un partenariat avec la société Opisto afin d'ajouter à son catalogue des pièces issues de l'économie circulaire.

Voir les photos L'onglet « pièces d'occasion » a été ajouté sur le site web oscaro.fr. Oscaro

Afin de répondre à la demande des Français qui « expriment de plus en plus leur volonté de réparer et de prolonger la durée de vie de leur voiture », la société Oscaro a choisi d’étoffer son catalogue avec une offre de pièces d’occasion. Le spécialiste du commerce en ligne de pièces automobiles neuves et d’origine s’est associé à un acteur reconnu dans le secteur, Opisto. « Cette collaboration permet aux 8 millions de clients d'oscaro.com de bénéficier de l'expertise et de l'offre PRE (pièces de réemploi) d'Opisto pour la réparation de leur véhicule », commente la société rachetée par Autodis il y a cinq ans.

Plus de 2 millions de pièces d'occasion

Les automobilistes peuvent accéder à cette nouvelle offre de pièces sur oscaro.com par l’intermédiaire de la rubrique « pièces d’occasion » et passer commande en direct sur la plate-forme. La société fondée par Pierre-Noël Luiggi revendique une offre de plus de 2 millions de pièces d'occasion. Celles-ci proviennent exclusivement de centres VHU (véhicules hors d’usage) agréés.

« Oscaro.com élargit son offre en proposant une bonne alternative à la pièce neuve lorsque celle-ci n’est pas disponible ou n’est plus fabriquée en neuf. Ainsi, le site permet de donner une deuxième vie aux pièces et continue d’aider ses clients à faire face à des enjeux écologiques et budgétaires » souligne Patrick Desmasures, directeur général d’Oscaro.

Des pièces contrôlées par des recycleurs automobiles français

« Les pièces neuves et les pièces d’occasion sont complémentaires. Nos deux entreprises l’ont bien compris, et la signature de ce partenariat en témoigne. L’automobiliste peut désormais trouver, en plus des pièces neuves et accessoires, une offre de pièces automobiles d’occasion depuis le site oscaro.com » commente Johan Branca, cofondateur d’Opisto. Et de préciser : « Il peut ainsi commander facilement en ligne des pièces démontées, contrôlées et expédiées par des recycleurs automobiles français. C’est pour lui un gain de temps considérable, mais aussi et surtout une manière de préserver son pouvoir d’achat. »

En 2022, Opisto a engrangé un chiffre d’affaires de 5,4 millions d’euros (+ 27 %) et commercialisé près de 500 000 pièces d’occasion sur ses plates-formes opisto.fr et opisto.pro. Elle revendique plus de 4 millions de pièces disponibles en temps réel sur opisto.fr. L’an passé, le rétroviseur gauche, le pare-chocs avant et le feu arrière gauche ont été les éléments les plus vendus sur la vitrine.