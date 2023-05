Passion Automobiles va ouvrir en 2024 un nouveau pôle auto à Colmar Le groupe de distribution alsacien a démarré en mai 2023 les travaux de son nouveau pôle automobile de Colmar, qui réunira les marques Honda, Cupra, Seat, Skoda et l’enseigne Passion Occasions. Celui-ci sera opérationnel en 2024.

Voir les photos Le groupe Passion Automobiles va relocaliser au premier trimestre 2024 sa concession Skoda au sein d'un nouveau pôle. DR

Au premier trimestre 2024, le groupe Passion Automobiles prendra ses quartiers dans une nouvelle zone commerciale à Colmar. L’entité présidée par Yannick Etter a lancé début mai la construction de son nouveau pôle automobile. Celui-ci réunira les marques Honda, Cupra, Seat et Skoda, déjà distribuées dans la préfecture du Haut-Rhin (via un site provisoire pour Cupra), dans un bâtiment de 2 000 m2 qui sera divisé en trois halls. Cette plaque affiche un potentiel de plus de 300 voitures neuves.

Un atelier dédié aux véhicules électriques

Un espace dévolu à l’enseigne Passion Occasions, déjà représentée à Mulhouse et à Vienne, viendra s’y ajouter. Ce nouveau pôle automobile reposera sur un atelier « classique » et sur un autre dédié à la réparation des véhicules électriques. Passion Automobiles prévoit d’ouvrir à Dijon une autre zone après-vente consacrée à l’électromobilité. La future concession de Colmar aura également pour caractéristique de proposer des bornes de recharge alimentées par 1 000 m² de panneaux photovoltaïques.

Dans les prochains mois, le groupe va ouvrir son premier centre Bosch Car Service à Vienne. En 2022, Passion Automobiles a dégagé un chiffre d’affaires de 220 millions d'euros (+ 8 %) après avoir commercialisé 2 200 voitures neuves et 2 850 occasions (dont 2 000 à particuliers), ainsi que 170 motos (Honda).