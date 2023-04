Pellet compte racheter deux concessions Autosphere Peugeot Le groupe de distribution automobile Pellet a informé l'Autorité de la concurrence de son intention de reprendre deux affaires Peugeot jusqu’ici gérées par Autosphere, dont la maison mère est Emil Frey. Une opération qui lui permet de se renforcer dans les départements de la Drôme et de l'Isère.

Justine Pérou Par

Voir les photos Le groupe Pellet se porte acquéreur de deux affaires Peugeot appartenant à Autosphere (Emil Frey) dans la Drôme et l'Isère. Alexandre Krassovsky

En consultant les ordres du jour sur le site de l’Autorité de la concurrence, il est possible de voir que Gérard et Stéphane Pellet ont manifesté une volonté de croissance externe. L'organisme fait ainsi part d'une notification déposée début avril 2023 : « Le groupe Pellet envisage d'acquérir le contrôle exclusif d'un fonds de commerce de concession automobile sous enseigne Peugeot situé à Romans-sur-Isère ainsi que de la société Abcis Saint Marcellin, concessionnaire Peugeot, appartenant tous deux à la société Abcis Drôme Ardèche by Autosphere. »

Deux affaires à sortir du giron Emil Frey

Les deux affaires estampillées du Lion et gérées par la marque commerciale du groupe Emil Frey sont situées dans deux départements (Drôme et Isère) où le groupe Pellet est déjà présent avec quatre établissements. Contacté par nos soins, Gérard Pellet n’a pas souhaité faire de commentaire sur cette expansion, encore en cours de négociation.

En 2021, le distributeur historique monogroupe Peugeot-Citroën-DS aurait généré un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros, notamment grâce à la vente de 1 646 véhicules neufs et 2 033 véhicules d’occasion. Il compte une centaine de collaborateurs.