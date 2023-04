Pendragon rachète des voitures sur les parkings de supermarchés Le groupe de distribution britannique Pendragon a installé dix corners éphémères sur les parkings d'enseignes de supermarché pour reprendre et vendre des voitures d'occasion. De plus en plus répandue au Royaume-Uni, cette pratique pourrait s'inviter en France.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe anglais Pendragon, 9e plus gros distributeur automobile en Europe en 2020 (selon ICDP), a installé ses premiers corners CarStore Direct sur les parkings des enseignes Homebase et Morrisons

Après les centres commerciaux, les parkings de supermarché constituent un emplacement de plus en plus prisé des distributeurs pour capter les automobilistes. Le groupe Pendragon, qui commercialise 21 marques automobiles au Royaume-Uni, a ouvert dix corners sous la marque CarStore Direct sur les parkings des enseignes de supermarché Homebase (jardinerie, bricolage) et Morrisons (nourriture). Ces petits points de vente éphémères, ouverts six jours sur sept, ont pour vocation de racheter les voitures d’occasion de particuliers qui ne se déplacent pas ou plus au sein des concessions. Un conseiller est présent au sein du corner afin de réaliser un état des lieux du véhicule et de proposer une offre de reprise.



Les corners CarStore Direct sont une déclinaison très allégée des « supermarchés de l’occasion » CarStore exploités par Pendragon au Royaume-Uni. Ce dernier, qui a fermé 22 de ces centres spécialisés dans la vente d'occasions depuis 2019, entend ainsi renforcer son maillage avec des structures plus souples. Ces nouveaux corners serviront naturellement de relais pour commercialiser des voitures. Mais ils feront aussi office de points de livraison pour les particuliers qui ont acheté leur voiture en ligne sur la vitrine carstore.com.





Une approche déjà éprouvée au Royaume-Uni

Avec ses CarStore Direct, le groupe Pendragon reprend à son compte le concept développé par le groupe Constellation Automotive (propriétaire du spécialiste du remarketing BCA) sous sa marque We buy any car. Ce dernier revendique dans tout le Royaume-Uni plus de 500 petites agences en propre, situées dans des lieux extérieurs à forte fréquentation.



Dans un contexte de tensions sur les approvisionnements de voitures d'occasion, ce type de projet pourrait faire des émules en France. À l’occasion du Salon automobile de Lyon, la société Proovstation informait qu’elle menait une expérience de ce type dans une zone de l’agglomération lyonnaise. Après le passage du véhicule sous le portique, un prix de reprise est formulé instantanément à l’automobiliste sur la base de l’état du véhicule et d’outils de cotation. Le spécialiste de l'inspection automobile envisage un développement à plus grande échelle de son projet dans les prochains mois.



