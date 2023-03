Pénurie de puces. La production de la Peugeot 308 redémarre à Sochaux Après environ un mois d'arrêt à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, la production de la Peugeot 308 s'apprête à redémarrer « en demi-cadence » à l'usine Stellantis de Sochaux (25) ce mercredi 28 avril, grâce à l'utilisation de compteurs analogiques.

Franck Boittiaux Par

Voir les photos Pour compenser la perte du compteur numérique, Peugeot offre une remise de 400 euros aux clients ayant déjà commandé leur 308 Clément Choulot, CLEMENT CHOULOT

Fini le compteur numérique qui avait été généralisé depuis septembre 2020 ! Comme nous l’avions révélé le 17 avril, Peugeot a décidé de revenir aux compteurs analogiques à aiguilles pour honorer les commandes clients de la 308 actuelle, dont la production est à l’arrêt depuis quasiment un mois à l’usine Stellantis de Sochaux (25).

Alors que l’entrée en production de la nouvelle 308 est prévue fin mai, Peugeot ne produit plus de 308 de deuxième génération depuis le 29 mars en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui la prive de son compteur numérique. La ligne de montage doit redémarrer ce mercredi 28 avril en « demi-cadence », a annoncé un porte-parole de la direction. La CFDT espère toutefois que cette reprise sera « durable » et que les salariés pourront « reprendre la pleine cadence prochainement ».



700 salariés impactés

Alors que Stellantis a privilégié la continuité de la production des Peugeot 3008 et 5008,

ainsi que de l’Opel Grandland X, plus rentables, sur le site de Sochaux, 700 salariés

(sur 6 500 permanents) affectés à la chaîne de montage de la 308 n’ont pas pu travailler pendant environ un mois. Afin de maintenir la rémunération de la plupart d’entre eux, la direction leur a proposé plusieurs mesures, comme des formations, le remplacement de collègues, ou encore l’affectation temporaire à d’autres usines du groupe.

Selon les informations de L’argus, Peugeot offre une remise complémentaire de 400 euros aux clients ayant déjà passé commande pour compenser la perte du compteur numérique sur la 308. Mi-avril, une source syndicale indiquait à l’AFP après deux semaines d’interruption que 6 000 modèles n’avaient pas pu être produits, sans compter les perturbations précédentes. Deux semaines plus tard, plus de 10 000 voitures pourraient donc être concernées.



