Pénurie de puces. Les usines Renault à l'arrêt en Espagne Renault est contraint d'arrêter partiellement sa production dans ses usines espagnoles de Palencia et Valladolid, qui assemblent des moteurs, mais aussi les Captur, Mégane et Kadjar. Comme Volkswagen, Toyota et Stellantis récemment, le constructeur français continue de subir la pénurie de puces.

Au même titre que Toyota, Stellantis ou encore Volkswagen ces derniers jours, Renault continue de subir la pénurie de semi-conducteurs en Espagne, où ses installations industrielles lui offrent une capacité d’assemblage d’environ 580 000 véhicules par an.

Pendant une période maximale de deux mois, comprise entre le 31 août et le 31 décembre, les usines espagnoles du constructeur français seront ainsi au point mort. Cela fait suite à un précédent plan d’arrêt d’une trentaine de jours entre avril et juillet.



Captur, Mégane et Kadjar pénalisés

