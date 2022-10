Pénurie de puces. Les usines Renault perturbées à Sandouville et Flins Après ses usines espagnoles, le groupe Renault est contraint d'ajuster la production dans ses sites français de Flins (Yvelines) et Sandouville (Seine-Maritime), qui assemblent les Zoe et Trafic, en raison de la pénurie de semi-conducteurs.

La pénurie de semi-conducteurs n’offre aucun répit aux constructeurs automobiles, notamment français. Après les usines espagnoles de Renault, situées à Palencia et Valladolid, c’est au tour des sites français du constructeur d’être touchés.

Selon les informations de l’agence Reuters, la direction de Renault a annoncé aux salariés de l’usine de Flins (Yvelines), lors d’un comité social et économique (CSE) organisé vendredi 3 septembre, que la production de la Zoe serait arrêtée pendant trois jours en raison d’un manque de composants électroniques. Le redémarrage de la chaîne d’assemblage de la Renault à moteur électrique est prévu ce mercredi 8 septembre.



Sandouville en manque de calculateurs pour l’injection

