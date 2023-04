Pénurie de puces. Les usines Stellantis de Rennes et Sochaux à l'arrêt La pénurie de puces perturbe une nouvelle fois la production des usines françaises de Stellantis. Alors que le site de Sochaux est à l'arrêt depuis la nuit du 14 au 15 juin, celui de Rennes-La Janais l'est également depuis le 22 juin au soir. Aucune voiture ne sera fabriquée jusqu'au 1er juillet.

Alors que les cadences de production affichaient un rythme normal depuis début avril, les usines Stellantis de Sochaux et Rennes-La Janais connaissent de nouvelles perturbations liées à un manque de semi-conducteurs. Le site de Sochaux, qui fabrique les Peugeot 3008 et 5008, est à l’arrêt depuis la nuit du 14 au 15 juin 2022, tandis que celui de Rennes-La-Janais, qui produit les Peugeot 5008 et Citroën C5 Aircross, a stoppé ses lignes de montage mercredi 22 juin au soir.

À Sochaux comme à Rennes-La Janais, toutes les séances de travail sont annulées jusqu’au samedi 2 juillet inclus. La reprise de la production n’est donc pas envisagée avant lundi 4 juillet. En ce qui concerne le C5 Aircross, la CFDT évoque un « manque de pièces », et plus particulièrement « sur les autoradios ».



12 000 véhicules non produits à Sochaux

