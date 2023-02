Peugeot 308. La lionne remonte sur son trône Dans les showrooms. Malgré une transition ratée avec la deuxième génération, dont la production a été arrêtée de façon précoce faute de semi-conducteurs en nombre suffisant, la nouvelle Peugeot 308, forte de nombreux atouts, a vite retrouvé son rang sur le segment C.

Par Franck Boitiaux

Voir les photos Dès janvier 2022, la Peugeot 308 a retrouvé sa place de n°1 sur le segment C Thomas Antoine

L’année 2021 a été extraordinaire à plus d’un titre, surtout pour Peugeot qui s’est hissée à une première place historique sur le marché français. Toutefois, la 308 de deuxième génération, l’un de ses meilleurs best-sellers qui lui a permis de renflouer les caisses de l’ex-PSA – alors en difficulté – à partir de 2014, a connu une fin de carrière mouvementée à cause de la pandémie, puis de la pénurie de semi-conducteurs. Alors qu’elle se vendait à plus de 50 000 unités (et même plus de 60 000) les années précédentes, ses immatriculations ont plafonné à 36 582 unités en 2020 avant de s’effondrer en 2021.

Faute de semi-conducteurs en nombre suffisant, Peugeot a en effet décidé de stopper prématurément la production de la 308 II au printemps 2021. Et comme une tuile n’arrive jamais seule, la mise en production de la troisième génération de 308, transférée de Sochaux à Mulhouse, a été retardée. Résultat, en cumulant les immatriculations des deux générations, la Peugeot 308 a été écoulée à seulement 17 436 unités en 2021, ce qui a permis à la Renault Mégane de lui prendre la place de leader du segment C. Mais depuis le lancement de la troisième génération en octobre, les choses commencent à rentrer dans l’ordre.



À LIRE. La saga de la série Peugeot 300 : de la 308 à la 308





De nouveau n° 1 du segment C

« Les modèles de la série 300 ont marqué l’histoire de Peugeot »

Un panier moyen supérieur à 35 000 euros

« Fidéliser notre base de clients »

« Le point d’orgue de la gamme berline »

Les chiffres clés

Tags