Peugeot dégaine plusieurs offres commerciales pour redresser la barre au second semestre En complément des lancements produits qui animeront les derniers mois de l’année 2023 (e-308, 2008, 208), Peugeot mise sur plusieurs opérations attractives pour doper son activité commerciale. Au regard de sa part sur le canal des particuliers (9,8 %), la marque se devait de réagir.

Voir les photos Du 1er au 24 juin 2023, en marge des 24H du Mans, Peugeot propose des avantages allant jusqu'à 4 500 € sur des voitures en stock et en arrivage. Peugeot

À fin mai 2023, Peugeot n’est plus la marque automobile numéro un en France. La firme au lion avait ravi la première place du marché hexagonal (VP) à Renault en fin d’année 2021. Plus que la perte du leadership, c’est surtout l’effritement de la part de marché qui interpelle, notamment sur le canal des particuliers. Peugeot n’y représente qu’une part de 9,8 % au cumul des cinq premiers mois, loin derrière Dacia (16,8 %) et Renault (15,2 %). Ce premier semestre 2023 sera forcément décevant et, d’une certaine façon, la marque s’y était un peu préparée. « Nous savions que la première partie de l’année serait très challengée car nos concurrents ont eu beaucoup d’événements liés aux produits. Mais, évidemment, nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre part de marché actuelle » a reconnu Christophe Prevost, directeur de Peugeot France, à l’occasion d’un point presse organisé le 6 juin 2023.

Un portefeuille à livrer encore très important

Le constructeur français continue également de rencontrer des difficultés logistiques qui ne lui permettent pas de livrer le portefeuille de commandes aussi rapidement que souhaité. « Nous restons fragiles au plan de la logistique. Les capacités de transport ne sont pas encore au niveau escompté pour livrer le portefeuille, qui est toujours très élevé, informe Christophe Prevost. Aujourd’hui, les délais de livraison sont encore un peu longs, mais ils sont fiables. » Résultat : sur un marché national en croissance de 15,8 % sur cinq mois, les immatriculations de la marque au lion progressent de « seulement » 8,2 %. « Le portefeuille que nous livrons aujourd’hui découle de notre exercice 2022. Est-ce que nous avons enregistré suffisamment de commandes sur certains trimestres l’an passé ? La réponse est probablement non. Et c’est particulièrement flagrant en B to B », soulève le directeur de Peugeot France.

Media Image Image Christophe Prevost, directeur de Peugeot France DR

Au même titre que les autres constructeurs, Peugeot accuse une baisse sensible des commandes de voitures neuves sur ces premiers mois de l’année. « Mais nous retrouvons du rythme. Nos prises de commandes baissent moins fortement que le marché automobile », confie Christophe Prevost. Et d’analyser : « Nous constatons un réel attentisme de la part des clients quant au choix des technologies, et cela vaut aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. C’est vraiment leur principal sujet de préoccupation. Nous l’observons d’ailleurs de manière édifiante à travers nos enquêtes clients. »

Une offre pour élargir la base de clients

Pour inverser la tendance, Peugeot mise sur plusieurs opérations commerciales qui vont animer une bonne partie de la période estivale. Lancée en août 2022 sur l'e-208, l’offre de LLD « loyer sur mesure Peugeot » commence à porter ses fruits depuis le démarrage en avril 2023 du plan de communication. La citadine électrique est proposée à partir de 150 € par mois (sur 36 mois) pour un kilométrage mensuel limité à 500 km (contre 1 000 km/mois pour l’offre de LOA). L’automobiliste sera facturé 7 centimes par kilomètre s’il dépasse cette limite des 500 km.

Media Image Image Peugeot a médiatisé en avril son offre de LLD à partir de 150 € par mois sur l'e-208. Peugeot

Depuis le lancement du plan média en avril, Peugeot revendique un taux de pénétration de 20 % avec cette offre de LLD sur l’ensemble des financements en leasing de l'e-208, contre 5 % auparavant. Le constructeur informe que cette offre « flexible et sur mesure » affichant un loyer « beaucoup plus compétitif » a permis d’élargir la base de clients. Déclinée sur l'e-2008 actuelle (à partir de 230 €/mois sur 36 mois), elle le sera également sur la future version du SUV ainsi que sur l’e-308. « Cela permettra d’alimenter le réseau de distribution avec une typologie différente de voitures d’occasion électriques, car celles-ci seront un peu moins kilométrées », avance Christophe Prevost.

Aller chercher « le bas » du marché

En mai, Peugeot a lancé une opération « offres irrésistibles » sur ses 208 Style (à partir de 150 €/mois) et 2008 Allure Pack (à partir de 200 €/mois) thermiques. « Il s’agit de finitions qui se situent dans le cœur de gamme et sur lesquelles nous avons de la production. Nous constatons que le mix des versions Style et Allure Pack explose dans les commandes à particuliers depuis le début de la campagne », précise le directeur de Peugeot France. Cette opération sera maintenue jusqu’à la fin de vie des versions actuelles, soit vraisemblablement jusqu’en juillet 2023 pour le 2008 et octobre pour la 208.

Media Image Image Les 208 et 2008 actuelles, qui seront remplacées en fin d'année 2023, font l'objet d'une opération commerciale depuis le mois de mai. Peugeot

« Cette offre spécifique, dite entry price, est proposée pour accompagner la fin de cycle de ces modèles. Elle nous permet d’aller chercher “ le bas ” du marché. Nous ne voulons pas nous couper de cette partie de la clientèle. Mais nous ne proposerons pas la nouvelle 208 à partir de 150 € par mois », expose Aude de la Porte, directrice marketing de Peugeot. « Nous avons décidé de travailler sur l’accessibilité, mais sans renier évidemment notre positionnement de marque haut de gamme généraliste du groupe Stellantis », complète Christophe Prevost.

Une offre spéciale 24H du Mans

Enfin, à défaut de communiquer comme par le passé sur le tournoi de tennis de Roland-Garros (le partenariat a pris fin lors de l’édition 2021), Peugeot a lancé le 1er juin (jusqu’au 24 juin) une opération commerciale pour célébrer son retour aux 24H du Mans. Celle-ci est déclinée sur tous des modèles de la gamme disponibles en stock et en arrivage. En cumulant la remise du constructeur, celle du concessionnaire plus la prime « booster stock », l’avantage client peut monter jusqu'à 4 500 € pour l’achat d’un SUV.

L’ensemble de ces opérations commerciales, associées au lancement de l'e-308 (septembre) ainsi qu'à celui des 2008 (septembre) et 208 restylés (fin 2023), devrait redonner des couleurs à la marque au lion au second semestre 2023. Peugeot escompte bien se rapprocher de la barre des 18 % de part de marché, dont il s’est fortement éloigné ces derniers mois.