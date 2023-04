Peugeot reste la marque automobile préférée des Français Dans son enquête 2023, l’institut de sondage YouGov a révélé que Peugeot était le constructeur automobile préféré des Français en 2022. Dans l'Hexagone, la marque au lion devance les allemands Mercedes-Benz et Audi. De son côté, Toyota est numéro un au niveau mondial.

Par Robin Schmidt

Voir les photos Comme l'an dernier, Peugeot arrive en tête du classement des marques automobiles préférées des Français. Alexandre Krassovsky

Dans sa dernière enquête, YouGov a dévoilé quelles étaient les marques automobiles préférées dans chaque pays du monde en 2022. En France, c’est Peugeot qui rafle une nouvelle fois la première place. Le Lion devance l’étoile de Mercedes-Benz (2e) et les anneaux d’Audi (3e), tandis que deux autres constructeurs allemands, Volkswagen (4e) et BMW (5e), s’imposent aussi dans la première moitié du classement.

Il faut attendre la sixième place de Citroën pour revoir une firme tricolore figurer dans la liste des constructeurs les plus aimés des Français, alors que Renault termine à la huitième position. Notons également la présence de Ferrari au neuvième rang ; c'est la seule marque de luxe de ce classement.

Peugeot numéro 1 en France, Toyota préféré dans le monde

À l’échelle mondiale, c'est Toyota qui bénéficie encore de la meilleure image de marque. Après, comme dans le palmarès français, les constructeurs allemands s’imposent de la deuxième à la cinquième place. Mercedes-Benz et BMW viennent compléter le podium, suivis de Volkswagen et Audi. D'autres marques automobiles japonaises sont également très appréciées dans les différents pays du monde, puisque Honda (6e), Nissan (9e) et Lexus (10e) figurent tous trois en seconde partie du tableau.

Pour réaliser son classement, l’institut de sondage s’est appuyé sur différents indicateurs que sont l’impression, la qualité, le rapport qualité-prix, la réputation (marque employeur), la satisfaction et la recommandation client. En France, ce sont 33 marques du secteur automobile qui ont été évaluées sur une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2022. Au total, 900 000 personnes ont été sondées l'an dernier par YouGov pour déterminer quels étaient les constructeurs automobiles jouissant de la meilleure image de marque dans l’Hexagone.