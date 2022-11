Peugeot, toujours en « position de leader » sur le marché français Peugeot reste n° 1 du marché automobile français au premier trimestre 2022 malgré une chute marquée de ses immatriculations. Christophe Prevost, directeur commercial de Peugeot France, décrypte la situation marquée par les perturbations de production et la montée en puissance de l'électrification.

Par Franck Boittiaux

Voir les photos Christophe Prevost, directeur commercial de Peugeot France DR

Après avoir subtilisé la première place à Renault en 2021, Peugeot continue de dominer le marché automobile français au premier trimestre 2022. Et ce, en dépit d'une forte baisse de ses volumes d’immatriculations liée à la pénurie de semi-conducteurs. La marque au lion a ainsi écoulé 61 404 unités sur les trois premiers mois de l’année (– 28 %), soit une part de marché de 16,8 % contre 14,4 % pour Renault, qui dévisse de 22,1 % avec 52 689 voitures particulières recensées.

Pour Christophe Prevost, directeur commercial de Peugeot France, cette « position de leader » constitue une vraie « satisfaction d’équipe », sachant que le constructeur place six modèles en tête de leurs segments respectifs, dont les 208, 2008, 308 et 3008. Le directeur commercial se réjouit également d’être leader sur le marché des voitures électrifiées, qui rassemblent les modèles électriques et hybrides rechargeables. « Cela correspond à ce que l’on souhaitait », confie-t-il.



Une « énorme accélération » sur l’électrique et l’hybride rechargeable

Des carnets de commandes à des niveaux records

Peugeot en bref au 1er trimestre 2022

Les immatriculations de Peugeot par canal au 1er trimestre 2022

Top 5 des Peugeot les plus vendues en France au 1er trimestre 2022

Peugeot 208 : 21 878 unités (– 15,9 %) Peugeot 2008 : 12 673 unités (– 38,8 %) Peugeot 3008 : 11 135 unités (– 21,4 %) Peugeot 308 : 9 016 unités (+ 0,2 %) Peugeot 5008 : 3 870 unités (– 39,3 %)

