Philippe Bigot va reprendre les concessions Peugeot d'Emil Frey en Loir-et-Cher Le groupe de distribution automobile dirigé par Philippe Bigot s’est positionné pour racheter les concessions Peugeot situées en Loir-et-Cher et détenues par Emil Frey. Il va ainsi renforcer sa position dans le département, où il commercialise les marques Citroën, DS et Opel.

Benoît Landré Par

Voir les photos Le groupe Bigot est sur le point de reprendre la concession Peugeot de Blois (en photo). DR

Concessionnaire Citroën, DS, Opel dans la région Centre-Val-de-Loire, le groupe Bigot s’est positionné pour acquérir les affaires Peugeot exploitées par Emil Frey en Loir-et-Cher. « L’Opération envisagée consiste en l’acquisition par la société Sofiv du contrôle exclusif et de la totalité des actions de la société Abcis Loir-et-Cher By Autosphere », rapporte le site de l’Autorité de la concurrence.

Bigot quitte le Loiret et se renforce en Loir-et-Cher

L’entité dirigée par Philippe Bigot devrait faire main basse sur les concessions Peugeot de La-Chaussée-Saint-Victor (Blois), Vendôme et Romorantin-Lanthenay. Celles-ci ont représenté un chiffre d’affaires de 54,5 millions d’euros en 2021. Le groupe Bigot couvre ces trois villes avec la marque Citroën et distribue également DS et Opel à Blois. Dans le département du Loir-et-Cher, il commercialise la marque au lion à Mer. Il est par ailleurs concessionnaires Citroën à Châteaudun (Eure-et-Loir). Pour rappel, le groupe Bigot a cédé il y a quelques semaines ses affaires Citroën, DS et Opel d’Orléans (Loiret) à Denis Bernier. En 2021, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros après avoir commercialisé 2 664 VN et 2 518 VO.

Avec cette cession, qui s’inscrit dans les nombreux mouvements de concentration à l’œuvre au sein de Stellantis, Emil Frey s’apprête à sortir du Loir-et-Cher.